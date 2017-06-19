Депутат подолав чверть мільярда на будівництві житла за 118 мільйонів у передмісті Дніпра

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації 15 червня за результатами тендеру замовило ПРАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество» будівництво житлового будинку в селищі Слобожанське (Ювілейне) Дніпровського району за 117,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року по вул. Спортивна, 2 виконають будівельно-монтажні роботи, влаштують трансформаторну підстанцію, кабельні лінії, зовнішні мережі, під’їзні дороги, благоустроять територію. Площа квартир у майбутньому будинку невідома, відтак неможливо вирахувати опосередковану вартість будівництва.

Кошторисні ціни загальнобудівельних матеріалів без ПДВ та урахування вартості доставки загалом відповідають ринковому рівню та іншим тендерам.

Наприклад, тонна бітуму нафтового будівельного БН-90/10 коштує 8 046 грн., гарячекатаної арматурної сталі класів А-І та А-ІІІ різного діаметру – 16-18 тис грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого типу Б марки 2 – 1 532 грн.

Кубометр бетону В25 М350 0-10 мм коштує 1 273 грн., щебеню фракції 10-20 мм марки М1000 – 205 грн.

Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 обійдеться у 18,43 грн./м, а цегла керамічна одинарна повнотіла М100 по 2 370 грн./тис шт.

Більшість техніки у переможця власна, однак дорожні машини орендовані у ТОВ «Трест Міськшляхрембуд» Дмитра Авраменка.

На заробітну плату піде 8,06 млн грн., тобто сім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 2,65 млн грн.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 118,55 млн грн.

Єдиним конкурентом із різницею в піввідсотка було ТОВ «АВС Білд Сервіс», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Акції «АВП «Содружество» належать навпіл Ірині Володимирівні та Денису Володимировичу Кононовим. Гендиректором є Володимир Кононов.

Денис Кононов разом із Тетяною Олексіївною Кононовою є позапартійними депутатами селищної ради Слобожанського. У 2010 році обоє пройшли туди від Партії регіонів.

Сім’я Кононових прописана за однією адресою у Дніпрі.

Усього з 2008 року фірма виграла тендерів на 286,94 млн грн., з яких нинішній – найбільший. Зокрема у липні 2016 року управління замовило їй будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в тому ж Слобожанському за 35,74 млн грн.

Нині «АВС Білд Сервіс» із Кам’янського володіє та керує Павло Чухно, екс-директор МКП «Дніпроліфт» Дніпропетровської міської ради.

Донедавна фірму було записано на белізький офшор «Лорадо Груп Лтд.» («Lorado Group Ltd.»), а до того – на Анну Розумовську.

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