Адамовський працює за табличкою Грановського у «Євразії», де також прописаний головний троль «Укрзалізниці»

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Грановський орендує кабінет на п’ятому поверсі столичного бізнес-центру «Євразія». Поруч – кабінет бізнесмена Андрія Адамовського, з яким політик нібито «не має ділових стосунків з 2014 року».

Обидва кабінети розташовані у великому офісному приміщенні, перед входом у яке висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського». Про це ідеться в розслідуванні Аліси Юрченко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом«.

Площа кабінету Грановського в бізнес-центрі «Євразія» (вул. Жилянська, 75 у Києві) – 34 кв. м. Однак за табличкою його приймальні знаходиться 790 кв. м. офісної площі. Окрім кабінетів Грановського і Адамовського, в цьому офісі прописана низка фірм. Зокрема, компанія «Міжрегіональний інвестиційний союз», яку очолює Людмила Пархоменко. Це менеджер з оточення Андрія Адамовського, разом вони є членами ради директорів кіпрської «Assofit Holdings Limited».

«790 там з чимось – це загальна площа. Кабінет Грановського займає 34 кв м, у нього договір оренди підписаний. Решту орендує моя компанія, і там ще знаходяться інші компанії. Їх декілька», – розповіла Людмила Пархоменко.

Народний депутат Олександр Грановський пояснює, що зберіг цей офіс через зручність: «Це в принципі офіс, в якому я у свій час працював разом з Андрієм Адамовським. Тому він тут, як і раніше, знаходиться. Я тут інколи буваю тільки тому, що мені це зручно. Не більше».

До обрання в парламент у 2014 р. Олександр Грановський працював разом з Андрієм Адамовським, зокрема в проекті столичного ТРЦ Sky Mall. Відтоді, наполягає Грановський, їх не пов’язують ділові стосунки, а сам він не звертався до чиновників з проханнями в інтересах Адамовського.

Нагадаємо, останнім часом новачок ринку – «Трейд Коммодіті» – вирвався в лідери паливних тендерів. За півтора роки компанія виграла тендерів на 7 млрд грн. в основному в системі “Укрзалізниці” та Міноборони. Зв’язок з «Трейд Коммодіті» визнав Адамовський, Олександр Грановський – досі заперечує.

Народний депутат також відзначає, що його кабінет в бізнес-центрі «Євразія» не зареєстрований як депутатська приймальня в апараті Верховної Ради, а тому силовики, на його думку, теоретично можуть прийняти рішення про обшук кабінету, не очікуючи на зняття депутатської недоторканності.

Нагадаємо, за Законом депутатська недоторканність поширюється на жилі та службові приміщення народних обранців.

Від «Наших грошей»

Також у «Євразії» офіційно зареєстровано ТОВ «Максмед інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. За неофіційними даними, фірма сидить на 11 поверсі бізнес-центру.

Ця компанія у 2016 році вперше отримала державний підряд в «Укрзалізниці» за підозрілих з точки зору законності обставин. А за останні кілька місяців «Максмед» оскаржив низку тендерів в системі «Укрзалізниці» на суму понад 8 млрд грн. Відтак закупівельний план залізниці вже зірвано.

Масові оскарження почались, коли «Максмед Інтернешнл» було перереєстровано на Юлію Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Юлія Павліченко також володіє ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія» з Вячеславом Якубовським, колишнім помічником нардепа від Партії регіонів Володимира Бандурова (зараз – «Воля народу»).

Під час отримання першого підряду УЗ засновником «Максмед Інтернешнл» був Володимир Кашпоров із Донецька, співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу».



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