Залізниця таки купила болтів донецького податківця на 110 мільйонів за таємними цінами

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 15 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Максмед Інтернешнл» запчастин на 110,00 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

До кінця року поставлять 2 138 тонн шайб та болтів із гайками, ціни на які не оприлюднено.

Торги оголосили ще у березні без посилань у технічній документації на конкретного виробника. Однак від посередників вимагалися документи про те, що виробники виготовляють метизи за кресленнями, попередньо погодженими з «Укрзалізницею».

Спершу «Максмед Інтернешнл» відхилили й акцептувати на 15% дорожчу пропозицію ТОВ «Хануман», але нинішній переможець через АМКУ довів неправомірність свого відхилення.

Зі скарги відомо, що залізничники висловили претензії до наданих фірмою документів щодо можливості постачати продукцію ПАТ «Дружківський завод металевих виробів».

У відповідь на рішення адмінколегії на користь скаржника «ЦЗВ» взагалі відмінив закупівлю. Згодом «Максмед Інтернешнл» двічі домігся через АМКУ скасування відміни – у серпні та листопаді. Після другого рішення тендер нарешті поновили.

До повторної оцінки також були допущені згаданий «Хануман» і ТОВ «Інкомм».

Заявку ТОВ «Укрземлебуд 2010» відхилили через технічні умови, не завірені їхнім власником, та відсутність документу на підтвердження права на їх використання.

Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. вперше виграв тендер. Фірма належить Володимиру Кашпорову з Донецька, співзасновнику донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух молодих юристів Донбасу». Крім того, він працює у комп’ютерній компанії «30th Meridian».

Переможець зареєстрований по вул. Мечникова, будинок 14/1, кімната 515 разом із низкою інших фірм. У 2012 р. засновником був Вячеслав Бочаров із Бердичева, а в 2008 р. – Карен Джаноян з Єревану, який володіє одеським фармацевтичним ТОВ «Максмед-Од».

Основними акціонерами «Дружківського заводу металевих виробів» є члени сім’ї Валерія Малікова, екс-голови податкової міліції Донецької області та заступника голови Державної податкової адміністрації України до 2012 року. Сам Маліков володіє 9,77% акціями заводу, який раніше продавав «Укрзалізниці» свою продукцію на сотні мільйонів через свій торговий дім.

Київський «Хануман», що не вигравав тендерів, записано на місцевого жителя Станіслава Новосельського. Раніше засновником був Руслан Гончаров із с. Бездрик Сумської області.

«Інкомм» зареєстрований на Надію Богдан з с. Трушки Білоцерківського району. Саме ця фірма у 2014-2015 рр.. була переможцем тендерів залізниці на постачання метизів Дружківського заводу на 217,51 млн грн. При цьому фірма вигравала торги у привілейованому статусі. Наприклад, у 2014 р. «Укрзалізничпостач» задля її перемоги відхилив шість інших компаній. Торік «Інкомм» виграв тендер з болтами та гайками вдвічі дорожчими від 2014 року.

За даними керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, минулорічний контракт «Інкомму» на поставку метизів було виконано на 55 млн грн. А завищення ціни становило 20 млн грн. Відтак НАБУ в рамках кримінального провадження провело затримання трьох осіб, причетних до тієї оборудки. У тому числі було затримано вже колишнього замдиректора «Укрзалізничпостачу» та одного з діючих на той час членів тендерного комітету «ЦЗВ».

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