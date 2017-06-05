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Генпрокуратуру змусили збудитись на касирів «Батьківщини» через дані «Наших грошей з Денисом Бігусом»

05 Червня 2017

Печерський суд м.Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити справу через недостовірні дані у фінансовому звіті ВО «Батьківщина», які встановило розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Основою цього рішення стала скарга юристів bihus.info на бездіяльність прокуратури щодо суттєвих порушень у партійному звіті політичної сили. Справу відкрито за фактом дій посадових осіб партії, які підпадають під статтю 366 ККУ – «Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів».

Нагадаємо, розслідування «Черга в касу» Мар’яни Мотрунич щодо партійних фінансів виявило суттєві невідповідності між звітом і реальними внесками, що здійснювали донори ВО «Батьківщина». Згідно зі звітом, партія нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів, які розповідали, що насправді перераховували по 2, 4 чи 10 гривень.

Крім того, були виявлені випадки, коли вказані у звіті донори взагалі не мали відношення до ВО «Батьківщина» і спростовували будь-які внески.

Детально «розкрити» донорів «Батьківщини» вдалося, зокрема, завдяки роботі аналітиків Громадського руху «Чесно».

19 квітня юристи bihus.info повідомили Генеральну прокуратуру України про ознаки кримінального правопорушення, виявлені в ході розслідування. За відсутності реакції з боку ГПУ, 25 квітня юристи звернулись до суду.

2 червня суд задовільнив скаргу та зобов’язав прокуратуру внести відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За подальшим розвитком справи слідкуватимуть юристи bihus.info, які в рамках проекту «Тисни!» допомогають доводити журналістські розслідування до реального результату.

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