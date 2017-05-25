Ремонтникам волинської траси дістанеться менше піввідсотка з 303 мільйонів

Служба автомобільних доріг у Волинській області 22 травня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» про поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на загальну суму 302,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня відремонтують такі ділянки траси:

за 102,04 млн грн. – км 65+000 – 76+000 довжиною 11 км;

– км 65+000 – 76+000 довжиною 11 км; за 89,38 млн грн. – км 56+650 – 65+000 довжиною 8 км;

– км 56+650 – 65+000 довжиною 8 км; за 55,98 млн грн. – км 80+100 – 85+420 довжиною 5 км;

– км 80+100 – 85+420 довжиною 5 км; за 55,30 млн грн. – км 98+950 – км 104+800 ліва смуга довжиною 6 км.

У середньому ремонт коштує 9,28-10,70 млн грн. за кілометр.

За підсумковими відомостями, без урахування вартості доставки тонна сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих коштує 1 425-1 505 грн., суміші ЩМА – 1 895 грн., бітумної емульсії – 10 400 грн., скляних кульок – 33 тис грн.

Кубометр щебеню коштує 113-151 грн., деревини – 2 350 грн., піску рядового – 100 грн., збагаченого – 165 грн., сумішей бетонних готових важких – 1 017 грн.

У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на 21% дешевше – по 23 694 грн./т. Решта кошторисних цін загалом відповідають ринку та іншим тендерам.

Гарантійний строк на бар’єрне огородження і розмітку полімерною стрічкою становить 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку полімерною стрічкою – 3 роки, на дорожні знаки – 2 роки, на розмітку фарбою – півроку.

Із загальної вартості ремонту дороги на заробітну плату піде 0,4%, або 1,16 млн грн. На прибуток відведено ще 0,2% – 662 тис грн.

Сума угод на чотири відсотка нижча від загальної очікуваної вартості в 315,30 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова і Олега Наливанного, причому на трьох з чотирьох аукціонів ніхто не знижував ціни.

«Луцькавтодор-Сервіс» раніше був дочірнім підприємством «Луцькавтодору», співвласником якого до 2011 р. був Юрій Ольховий, екс-керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області (2009-2010 рр.).

Нині «Луцькавтодор-Сервіс» оформлено на Олексія Юрчука. Фірма входить до групи компаній «ЛАД» разом із «Корпорацією ЛАД» Ольхового з дружиною Людмилою.

У свою чергу ПАТ «Луцькавтодор», наглядову раду якого очолює Ольховий, записано на кіпрську компанію «Lad Group Plc».

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