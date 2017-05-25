Ремонтникам волинської траси дістанеться менше піввідсотка з 303 мільйонів

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28.04.2017
25 Травня 2017
Служба автомобільних доріг у Волинській області 22 травня за результатами тендерів уклала чотири угоди з ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» про поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на загальну суму 302,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До грудня відремонтують такі ділянки траси:
У середньому ремонт коштує 9,28-10,70 млн грн. за кілометр.
За підсумковими відомостями, без урахування вартості доставки тонна сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих коштує 1 425-1 505 грн., суміші ЩМА – 1 895 грн., бітумної емульсії – 10 400 грн., скляних кульок – 33 тис грн.
Кубометр щебеню коштує 113-151 грн., деревини – 2 350 грн., піску рядового – 100 грн., збагаченого – 165 грн., сумішей бетонних готових важких – 1 017 грн.
У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на 21% дешевше – по 23 694 грн./т. Решта кошторисних цін загалом відповідають ринку та іншим тендерам.
Гарантійний строк на бар’єрне огородження і розмітку полімерною стрічкою становить 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку полімерною стрічкою – 3 роки, на дорожні знаки – 2 роки, на розмітку фарбою – півроку.
Із загальної вартості ремонту дороги на заробітну плату піде 0,4%, або 1,16 млн грн. На прибуток відведено ще 0,2% – 662 тис грн.
Сума угод на чотири відсотка нижча від загальної очікуваної вартості в 315,30 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова і Олега Наливанного, причому на трьох з чотирьох аукціонів ніхто не знижував ціни.
«Луцькавтодор-Сервіс» раніше був дочірнім підприємством «Луцькавтодору», співвласником якого до 2011 р. був Юрій Ольховий, екс-керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області (2009-2010 рр.).
Нині «Луцькавтодор-Сервіс» оформлено на Олексія Юрчука. Фірма входить до групи компаній «ЛАД» разом із «Корпорацією ЛАД» Ольхового з дружиною Людмилою.
У свою чергу ПАТ «Луцькавтодор», наглядову раду якого очолює Ольховий, записано на кіпрську компанію «Lad Group Plc».
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