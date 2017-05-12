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Поліція відкрила справу на закупівлю ЗАЕС розрахунку землетрусів у Альтмана за 18 мільйонів

12 Травня 2017

Поліція підозрює посадовців ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» в зловживанні службовим становищем та в безпідставному перерахуванні фірмі «Unix CZ s.r.o.» 18,06 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Енергодарського міського суду Запорізької області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 4201708116000028 від 05.04.2017 року.

В 2016 році Запорізька АЕС замовила Unix CZ s.r.o.» послуги з виконання розрахунків на сейсмічний вплив на устаткування реакторного відділення енергоблоків № 1-2 Запорізької АЕС. Слідство встановило, що надані «UnixCZs.r.o.» звітні документи не пройшли в установленому порядку державну експертизу та не узгоджені з Державною інспекцією ядерного регулювання України, що є порушенням технічних вимог на закупівлю цієї послуги та умов договору. Попри це, посадовці Запорізької АЕС оформили з «UnixCZs.r.o.» акти здачі-приймання наданих послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаним договором.

На думку поліції, всі ці обставини призвели до безпідставного перерахунку грошових коштів ДП НАЕК «Енергоатом» в особі Запорізької АЕС на загальну суму 18,06 млн грн.

Чеська «Unix CZ s.r.o.» контролюється Олександром Альтманом, відомим через рейдерське захоплення телеканалу ТВі у 2013 році. З 2012 року фірма виграла тендерів «Енергоатому» на $7,15 млн та 78 тис євро.

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11.05.2017

Ужгород Закарпатська облрада зберегла 3 000 гектарів мисливцям Ледиди

Запоріжжя Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

Київ Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

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