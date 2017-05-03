EBITDA Ахметова в кінці 2016 року рвонула за 10 мільярдів разом з «роттердамівським» подарунком «порошенківців»

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова у четвертому кварталі 2016 року подвоїла показник EBITDA у порівнянні з першими дев’ятьма місяцями року.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ДТЕК.

У звіті компанії вказано, що річний EBITDA всієї групи становить 17,80 млрд грн. У перші три квартали операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації, склав 7,33 млрд грн.

Відтак за останній квартал EBITDA становив 10,47 млрд грн. І це більше аналогічного показника за весь 2015 рік.

Також ДТЕК значно наростив кількість «грошових коштів та їх еквівалентів». Станом на кінець 2015 року у компанії було 706 млн грн., а на кінець грудня 2016 року – вже 7 545 млн грн. Відповідні дані оприлюднені у біржовій звітності компанії Ахметова.

Рік Квартал EBITDA, млн. грн. (Дані зі звітів ДТЕК) 2016 ІV 10 472 ІІІ 4 162 ІІ 995 І 2 176 2015 7 508 2014 18 965 2013 14 960 2012 16 936 2011 10 281 2010 6 141 2009 3 565 2008 3 457

Зростання прибуткових показників ДТЕК відбулось разом зі значним зростанням тарифів на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова (див графік).

Нагадаємо, у 2016 році також значно подорожчали єврооблігації ДТЕКу. У попередні два роки вони дешевшали на фоні критики групи Ахметова з боку президента Петра Порошенка і співвласника компанії ICU Володимира Демчишина, який обіймав посаду міністра енергетики та вуглепрому. При цьому дешевіючі облігації скуповувала компанія ICU.

Зимою 2015-2016 років НКРЕКП, очолюване колишнім співробітником ICU Дмитром Вовком, розробило так звану формулу «Роттердам+» для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС.. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

Після введення в дію «роттердамської» формули електроенергія від ТЕС значно подорожчала. Разом з цим подорожчали і єврооблігації ДТЕК. Дохід по ним отримує в тому числі і той, в чиїх інтересах скуповувала облігації компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка.

Від «Наших грошей»:

Сума 7 545 млн грн. грошових коштів на рахунках ДТЕК власника «Шахтаря» у п’ять разів перевищила всі видатки держбюджету на програми Міністерства молоді та спорту – 1 420 млн. грн.

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