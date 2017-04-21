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За рік вапно для «Сумихімпрому» за 161 мільйон від оточення Фірташа подорожчало майже на третину

21 Квітня 2017

ПАТ «Сумихімпром» 14 і 18 квітня за результатами тендерів замовило ТОВ «Титан України» вапна і мішків на загальну суму 188,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч за 160,56 млн грн. поставлять 48 тис т негашеного вапна другого сорту по 3 345 грн. за тонну.

У квітні 2016 року цей самий постачальник продав його «Сумихімпрому» на 31% дешевше – по 2 304 грн./т.

Також придбають 2,80 млн поліпропіленових мішків із логотипом розміром 690*450 мм (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Мішки розміром 970*530*155 мм коштують по 10,56 грн. за штуку. Це на 10% дешевше від ціни лютого 2016 року, яка становила 9,49 грн./шт.

На тендері щодо мішків єдиним конкурентом було ТОВ «Маршаліт», а за постачання вапна з переможцем традиційно змагалося ТОВ «ТД Укрспецфлюси».

ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» не допустили до аукціону щодо вапна через нестачу підтвердження інформації про обов’язкові умови договору про закупівлю.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

Усього з 2010 року переможець та його Запорізька філія виграла торгів на 2,76 млрд грн.

Дніпропетровську фірму «ТД Укрспецфлюси», що не вигравала торгів, створили наприкінці 2015 року Сергій Якубич і Тімур Бердиєв.

Останній володіє ТОВ «ТД «Укрднепротрейд», яке раніше належало Олександру Кисельову і Дмитру Чурілову – власникам ТОВ «Укрспецизвесть».

Номер телефону фірми-конкурента +380562361757 співпадає з номером ТОВ «Укрспецизвесть-Переробка» Кисельова і Чурілова.

Фірма «Маршаліт» з Куп’янська Харківської області належить Олегу Литвиненку з села Грушівка Куп’янського району. Він також є співзасновником куп’янського ТОВ «Олварус» разом із Сергієм Бурлакою, Валерієм Войтенком і Русланом Рєпою.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Мішок поліпропіленовий розміром 950*530*155 мм, з логотипом розміром 690*450 мм 500 000 10,38
Мішок поліпропіленовий розміром 970*530*155 мм, з логотипом розміром 690*450 мм 1 000 000 10,56
Мішок поліпропіленовий розміром 910*530*155 мм, з логотипом розміром 690*450 мм 500 000 9,84
Мішок поліпропіленовий розміром 860*530*155 мм, з логотипом розміром 690*450 мм 400 000 8,76
Мішок поліпропіленовий розміром 800*530*155 мм, з логотипом розміром 690*450 мм 400 000 8,70
Усього: 2 800 000  

 

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