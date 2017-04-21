Фірма зі схеми Мартиненка платила лобістам Юлії Тимошенко у період розкрадань на СхідГЗК

Одна з компаній, які фігурують у підозрі щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, оплачувала рахунки лобістів Юлії Тимошенко.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація вчинила розтрату коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі $17,28 млн.

Гроші вимивались з держпідприємства за рахунок дешевого продажу уранового концентрату австрійській фірмі «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», яка у подальшому уже і продавала його за ринковими цінами, залишаючи собі прибуток, неотриманий держпідприємством.

«У подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії «Steuermann» із використанням офшорних компаній «Wargrave Trading Llp» та «Dallas Fuel Sa» керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь», – пояснив Холодницький.

У свою чергу компанія «Wargrave Trading Llp» уже кілька разів фігурувала у різних історіях.

З рахунків компанії «Wargrave Trading LLP» оплачувались лобісти Юлії Тимошенко, повідомляв раніше народний депутат Серігй Лещенко (БПП) у своєму Facebook. Фірма двічі здійснювала перекази в інтересах Тимошенко під час Майдану. У листопаді 2013 року компанія перерахувала $35 тис, у грудні того ж року ще $20 тис.

Окрім цього «Wargrave» фігурує у списку грошових переказів за 2014 рік, оприлюднений Генпрокуратурою як такий, що знайдений наприкінці грудня 2015 року під час обшуків у Геннадія Корбана, одного з членів команди Ігоря Коломойського (Докладніше див. «Спонсор Тимошенко і засновники перевізника ільменіту Журила виявились у списку Корбана»).

Також фірма «Wargrave Trading LLP» є елементом схеми заснування ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у 2015 році виграла тендери «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» на суму 342,55 млн грн. на перевезення залізницею вантажів.

ОГХК після Майдану очолив Руслан Журило. Нині його також арештовано по справі Мартиненка. Раніше його затримували по справі про розкрадання на ОГХК через австрійські фірми. Але у березні 2017 року Журило вийшов з СІЗО під заставу 12 млн грн, яку за нього вніс нардеп від «Народного фронту» Микола Княжицький.

Наразі низка представників «Народного фронту» готові взяти Мартиненка на поруки. Підтримати затриманого у суді приїхали міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністр освіти Лілія Гриневич, народні депутати Павло Пинзеник, Георгій Логвинський, міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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