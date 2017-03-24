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Княжицький заплатив 12 мільйонів за вихід з СІЗО Журила, якого підозрюють у корупції з оточенням Мартиненка

24 Березня 2017

Керівник ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Руслан Журило 21 березня вийшов з СІЗО, оскільки за нього внесли заставу 12 млн грн. Заставодавцем виступив народний депутат Микола Княжицький, повідомило джерело «Наших грошей».

Микола Княжицький разом із дружиною, відповідно до оприлюдненої е-декларації, у 2016 році мали на банківських рахунках 105 тис грн, а також готівкою $1,02 млн і 3 млн грн.

Поза тим, Микола Княжицький отримав 328 тис грн доходу як нардеп, а його дружина заробила у 2016-му 3,64 млн грн як підприємець та отримала 19 тис грн допомоги при народженні дитини.

Відтак формально у Княжицького є достатньо задекларованих грошей, аби заплатити за Журила.

У січні Солом’янський райсуд м. Києва обрав Журилу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з заставою 100 млн грн. Народні депутати від «Народного фронту» Максим Поляков і Олег Кришин 23 лютого надавали суду письмові зобов’язання про взяття затриманого на поруки. Однак суд не видав їм арештанта.

Адвокати оскаржили це рішення і 9 березня Апеляційний суд Києва зменшив розмір застави до 12 млн грн.

Нагадаємо, Руслан Журило і ще двоє працівників «ОГХК» 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

За словами Давида Жванії, австрійська фірма-посередник «Steuermann» була пов’язана з громадянською дружиною Журила та Миколою Мартиненком, який був одним з найвпливовіших нардепів «Народного фронту».

За даними НАБУ, австрійські посередницькі фірми «Bollwerk» і «Steuermann» очолює Вольфганг Ейбергер. Австріяк є міноритарним акціонером «Діамантбанку», чиїми акціонерами також є Жванія і Мартиненко.

Сам Мартиненко також знаходиться під слідством по справі про хабарництво в системі «Енергоатому», яку веде НАБУ. 23 березня НАБУ провело обшуки у його будинку в Глібовці.

 

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