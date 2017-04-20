Фірма депутата отримала мільйон за невиконаний ремонт дороги у Миколаєві

Поліція підозрює службових осіб ТОВ «Миколаївавтодор» у зловживанні службовим становищем під час капітального ремонту дороги у Миколаєві, що призвело до заволодіння бюджетних коштів. Про це свідчить ухвала Корабельного районного суду міста Миколаєва від 13 квітня.

За даними слідства, у кінці минулого року адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради уклала договори з ТОВ «Миколаївавтодор», згідно з якими фірма до 31 грудня повинна була виконати капітальний ремонт 3492 кв м дороги приватного сектору по вул. Приміській від пр. Богоявленського до вул. Товстого у Корабельному районі м. Миколаєва.

Слідчі з’ясували, що ремонтні роботи не виконані до теперішнього часу, втім адміністрація Корабельного району ще у листопаді 2016 року перерахувало «Миколаївавтодору» 1,14 млн грн. бюджетних коштів.

Суд задовольнив клопотання слідчих слідчому СВ Корабельного ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області, які розслідують кримінальне провадження № 42017151020000047 14.03.2017, і надав їм доступ до документів, що підтверджують перерахування коштів адміністрацією приватній фірмі, а також виконання договорів щодо ремонту доріг.

ТОВ «Миколаївавтодор» заснували Оксана та Сергій Шульгач, який очолює фірму. Сергій Шульгач також є депутатом Миколаївської міськради, куди балотувався як безпартійний, але входить до фракції партії «Наш Край», яка за даними ЗМІ, була створена перед виборами 2015 року за підтримки Адміністрації президента. В міськраду минулого скликання Шульгач обирався від Партії регіонів.

ТОВ «Миколавїавтодор» почало перемагати в тендерах Миколаївської міськради з 2013 років. Але найбільш активно фірма почала отримувати замовлення щодо поточного ремонту доріг у Миколаєві, починаючи з 2016 року.

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