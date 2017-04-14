НАЗК заховало декларації підлеглих Луценка та Матіоса

Після поновлення роботи реєстру НАЗК, із сайту зникли понад 200 декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур, повідомляють аналітики проекту «Декларації».

До цього сайт НАЗК тиждень не працював через ніби-то «технічні роботи».

Усі зниклі документи про статки чиновників збережені проектом «Декларації». З повним списком «зниклих» декларацій можна ознайомитись тут.

Більшість держслужбовців, чиї декларації приховані, – це працівники Генеральної прокуратури України та військових прокуратур.

Серед них, зокрема, заступники Головного військового прокурора Віктор Король і Дмитро Борзих, начальник слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ Сергій Личик та Військовий прокурор Маріупольського гарнізону Олег Улановський.

Водночас, з незрозумілих причин, у списку опинились головний лікар КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м. Маріуполя» Олександр Пієнко, спеціаліст Апеляційного суду Київської області Світлана Крініна та декілька працівників соціальних органів.

Члени НАЗК Руслан Радецький та Олександр Скопич не змогли прокоментувати зникнення документів, відзначивши, що питаннями роботи ресурсу опікується голова НАЗК Наталія Корчак.

Нагадаємо, вже другий тиждень журналісти та активісти не отримують повний доступ для автоматизованої роботи з деклараціями чиновників.

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