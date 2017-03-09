Угорські юристи за 6 мільйонів консультуватимуть «Нафтогаз» по 85 євро за годину

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 2 березня за результатами тендеру уклало угоду з компанією «Андреко Кінстеллар Удьведі Ірода» (Угорщина) про юридичні послуги на 205 тис євро, або 6,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року замовили правову допомогу з питань, що виникають у діяльності наглядової ради «Нафтогазу» та її комітетів, у тому числі:

консультації, роз’яснення і юридичні висновки щодо законодавчого регулювання діяльності в енергетичній сфері, корпоративного права, антикорупційного законодавства, комплаєнсу, управління ризиками, а також відповідальності, компетенції, прав та обов’язків посадовців органів управління господарських товариств, зокрема тих, 50 і більше відсотків акцій яких належить державі, та юридичних осіб, які діють у державному секторі економіки;

складення заяв, скарг, процесуальних та інших правових документів;

інші юридичні послуги.

Орієнтовний обсяг послуг складає 2 400 години, а середня погодинна ставка – 85 євро з урахуванням вартості залучення третіх осіб та технічних витрат.

Ціна угоди з переможцем щонайменше вчетверо нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 28,00 млн грн.

ТОВ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» відкликало свою заявку. АО «Арцінгер» і «Clyde & Co Llp» (Британія) не допустили до аукціону через недоліки паперів. Зокрема претензії стосувалися документів про включення учасника та фахівця з англійського права або міжнародної юридичної компанії, працівником якої він є, до певних міжнародних рейтингів за потрібними напрямками.

Конкурентами стали представництво «Бейкер і Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед» Сергія Чорного і Сергія Піонтковського, ТОВ «Редкліфф Партнерз» Олексія Сошенка, Дмитра Федорука і кіпрської «Мадейріна», АО «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери» Василя Кисіля, Олега Альошина та Олега Макарова. Останнє пропонувало на п’ять відсотків нижчу ціну, але потім відмовилось підписувати договір.

Угорське юридичне бюро «Andrékó Linklaters Ügyvédi Iroda» з 2008 року працює під назвою «Kinstellar Budapest» як один з офісів міжнародної юридичної фірми «Kinstellar».

Останню в Україні представляє ТОВ «Кінстеллар», засновником якого є чеська «Kinstellar, s.r.o.», а директором – Костянтин Лікарчук, екс-заступник голови ДФС Романа Насірова.

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