ОГХК за 107 мільйонів замовила «прокладці» Журила-Дробота газу дорожче від «Нафтогазу»

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Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 1 березня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Енерджі Трейд Груп» про постачання природного газу на 106,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 10,80 млн кубометрів газу по 9 870 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 4% дорожче від березневого тарифу «Нафтогазу», який становить 9 439 грн. за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у 2016 році «Енерджі Трейд Груп» теж було постачальником газу для комбінату на 88,51 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського.

ТОВ «Укргазпродакшн» Віталія Катраги не допустили до аукціону, бо фірма не подала інформацію про відсутність податкової заборгованості та не мала ліцензії НКРЕКП на постачання газу за нерегульованим тарифом.

«Енерджі Трейд Груп» через ланцюжок пов’язана із Русланом Журилом – керівником ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», який раніше був заступником директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Після призначення Журила до ОГХК вона стала найбільшим постачальником держкомпанії.

Газова фірма також пов’язана із екс-директором СхідГЗК Сергія Дробота. У 2014 році він отримав підвищення і став гендиректором ДК «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

«Енерджі Трейд Груп» виграє державні тендери з 2009 року й відтоді отримала підрядів на 1,80 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК Дробота-Журала та ОГХК Журила.

Нагадаємо, гендиректор ОГХК Руслан Журило і ще двоє працівників 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами ОГХК.

Днями Мінекономрозвитку призначило виконуючим обов’язки голови правління ОГХК першого заступника голови правління Олександра Гладушка.

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