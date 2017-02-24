Двоє нардепів з «Народного фронту» готові взяти Журила на поруки

Народні депутати від фракції «Народного фронту» Максим Поляков і Олег Кришин 23 лютого надали суду письмові зобов’язання про взяття на поруки в.о. голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічнга компанія» Руслана Журила. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Нардепи Поляков і Кришин поручилися за виконання підозрюваним Русланом Журилом покладених на нього обов’язків відповідно до ст. 194 Кримінально-процесуального кодексу і зобов’язалися за необхідності доставити його до органу досудового розслідування.

Оскільки Журило обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, то поручителі, відповідно до норм КПК, у разі невиконання взятих на себе зобов’язань будуть покарані штрафами у розмірі від 16 до 32 тис грн (чи максимум 38 тис грн).

Адвокати Журила оскаржують обраний йому запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі Апеляційний суд м. Києва оголосив перерву до 9 березня, надавши прокурорам час підтвердити можливість залишення для Журила застави у розмірі 100 млн грн.

27 та 28 січня Солом’янський райсуд м. Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, Руслан Журило і ще двоє працівників «ОГХК» 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

За словами Давида Жванії, австрійська фірма-посередник «Steuermann» була пов’язана з громадянською дружиною Журила та Миколою Мартиненком, який був одним з найвпливовіших нардепів «Народного фронту».

За даними НАБУ, австрійські посередницькі фірми «Bollwerk» і «Steuermann» очолює Вольфганг Ейбергер. Австріяк є міноритарним акціонером «Діамантбанку», чиїми акціонерами також є Жванія і Мартиненко.

Сам Мартиненко також знаходиться під слідством по справі про хабарництво в системі «Енергоатому», яку веде НАБУ.

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