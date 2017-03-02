У Кличка наприкінці року купили систему електронних рецептів на інсулін для діабетиків за 1,2 мільйона

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА 7 і 26 грудня за результатами тендерів уклало дві угоди про створення першої черги інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина» на загальну суму 4,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Айкюжн ІТ» до кінця року за 1,19 млн грн. мало розробити і встановити систему «Електронний рецепт на препарати інсуліну для киян», провести навчання і випробування у пілотних клініко-діагностичних центрах та виправити зауваження. Система включає автоматичні робочі місця ендокринолога, фармацевта, адміністратора та статистики.

ТОВ «Спейс Ай Ті» до 28 грудня мало поставити комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення на 3,37 млн грн. Повний перелік із цінами – у таблиці нижче.

Системні блоки і монітори разом коштують 12 157 грн. за комплект, що не перевищує граничної вартості комп’ютерів для бюджетних установ та організацій у 13 тис грн. З операційною системою Windows 10 Pro їхня ціна складає вже 17 365 грн. за комплект.

Планшети Asus Z300CG-1L030A замовили по 5 520 грн., тоді як на ринку їх продають по 4 935-6 746 грн.

Багатофункціональні пристрої Xerox WC 3225DNI купили по 6 888 грн., тобто дешевше від ринкових цін у 7 673-9 447 грн.

З «Айкюжн ІТ» змагалися ТОВ «Партнер-Проект» і ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Медирент». Остання фірма пропонувала на 8% нижчу ціну, але її відхилили, бо вона не надала демо-доступ для тестування замовником і не продемонструвала функції систем, описані в технічних вимогах тендеру.

Дорожчими конкурентами «Спейс Ай Ті» були ТОВ «АМ Інтегратор Груп» і ТОВ «Амріта Комплексні Рішення».

Засновниками «Айкюжн ІТ» є кіпрська компанія «Сорочан Холдінгз Лімітед» («Sorochan Holdings Limited») та Олександр Смірнов, а директором – Валерій Коробов.

На той же офшор записане ТОВ «Інтекресі Бейз», яким керує Олександр Россол, раніше відомий як директор із розвитку компанії «Софтлайн». Фірма «Інтекресі Бейз» мала спільний номер телефону (044) 4519225 з однойменним ТОВ «Айкюжн». Його також використовувало ЗАТ «Софтлайн», що нині зветься ТОВ «Софтлайн-ІТ» і належить Станіславу Альпенідзе.

Нагадаємо, у лютому 2015 р. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо закупівель Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державної служби зайнятості. Слідство вважає, що «Айкюжн» і ТОВ «БМС Консалтінг» насправді не виконували замовлені роботи з модернізації програмного забезпечення.

«Інтекресі Бейз» фігурує у кримінальному провадженні №42015000000001624, відкритому за фактом розкрадання коштів на обслуговування держреєстрів колишніми службовцями Мінюсту, ДП «Інформаційний центр» і ДП «Інформаційні судові системи».

Фірма «Айкюжн ІТ» почала вигравати тендери у квітні 2016 р. й відтоді отримала підрядів на 85,24 млн грн.

«Спейс Ай Ті» зараз належить Євгенію Швиданенку та Андрію Кондрашову, а раніше партнерами останнього були Ігор Тесленко і Володимир Дзюбак. У 2011-2014 рр.. фірма виграла тендерів на 71,00 млн грн., переважно у Нацбанку. Після перерви вона одразу отримала нинішній підряд «ГІОЦ».

Директором «ГІОЦ» із липня є Віталій Козубський.

Найменування товару Строк гарантії, р. Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Системний блок МОЕП RIM2000 Patriot Optim Mini Asus N3050I-C Celeron N3050 1.6 GHz DC 2xDDR3 HDMI-VGA-LVDS COM mITX; 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM; 500GB; Ultra Mini-ITX Slim; VESA, клавіатура, миша 3 165 8 461,08 Монітор LED LCD Samsung 21.5″ S22E200B FHD 5ms, D-Sub, DVI, TN, Black 3 165 3 696,00 Програмне забезпечення Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Ukrainian 1pk DVD – 165 5 208,00 БФП A4 ч/б Xerox WC 3225DNI (Wi-Fi) 2 50 6 887,64 Планшет Asus Z300CG-1L030A 10″ IPS/Intel x3-C3230(QC)/2/16/3G/2xCam/Androis 5.0/Metallic 2 55 5 520,00

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Комп’ютерізація, Медицина