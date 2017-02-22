«Безхатько»-інспектор Генпрокуратури не знайшов порушень у прокурора, який не задекларував маєток під Києвом

Службове розслідування комісії центрального апарату Генеральної прокуратури не виявило фактів недостовірного декларування майна прокурором Департамента нагляду у кримінальному провадженні Олександра Амплєєва.

Про це йдеться у відповіді прокуратури громадській організації «Центр протидії корупції».

Журналісти програми «Схеми» виявили, що співробітник Генеральної прокуратури Олександр Амплеєв не вказав в декларації майно, яким користується.

Згідно з декларацією, той не мав ні автомобіля, ні власного житла. Водночас журналісти зафіксували його на дорогому авто біля приватного будинку. Прокурор пояснив, що будинок належить його дружині, з якою він раніше був розлучений, а дороге авто – бабусі.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не виключає звільнення прокурора Амплєєва. Генпрокурора тоді обурило, що його підлеглий «дуже знущально сміявся у камеру. Я думаю, що вже до кінця цього тижня він буде звільнений з прокуратури».

Згодом за ініціативи Луценка була створена Генеральна інспекція, яка має звільняти прокурорів, стиль життя яких не відповідає доходам.

Відповідь ГПУ про перевірку Амплєєва підписав заступник начальника управління внутрішньої безпеки Генінспекції Геннадій Путято. В декларації дружини Путято Альони, яка працює в Національній поліції, вказано, що у сімейства ні у власності, ні в оренді немає жодної нерухомості.

Нагадаємо, раніше замість звільнення отримав від Луценка догану скандально відомий прокурор Дмитро Сус, який вказав в декларації недостовірні дані.

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