У Кличка з вересня відписали 4 мільйони на участь Києва у туристичних виставках закордоном

Департамент економіки та інвестицій і КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» Київської міської ради у вересні-лютому замовили ТОВ «Експо Едженсі» послуг щодо участі в міжнародних і національних туристичних виставках на загальну суму 4,07 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірмі замовили забезпечення участі Києва у таких виставках:

у поточному році (без ПДВ):

740 тис грн. – ITB (Берлін, ФРН, 8-12 березня);

440 тис грн. – COTTM (Пекін, КНР, 29-31 березня);

243 тис грн. – IMTM (Тель-Авів, Ізраїль, 7-8 лютого);

165 тис грн. – Balttour (Рига, Латвія, 3-5 лютого);

95 тис грн. – UITT (Київ, Україна, 29-31 березня);

у минулому році (з ПДВ):

975 тис грн. – TT Warsaw (Варшава, Польща, 24-26 листопада),

675 тис грн. – Brussels Travel Expo (Брюссель, Бельгія, 7-8 грудня);

250 тис грн. – WTM (Лондон, Великобританія, 2-5 листопада);

100 тис грн. – Тravel Turkey Izmir (Ізмір, Туреччина, 8-12 грудня);

100 тис грн. – IBTM (Барселона, Іспанія, 17-19 листопада);

50 тис грн. – Турбизнес (Мінськ, Білорусія, 28-30 вересня);

45 тис грн. – UITM (Київ, Україна, 5-7 жовтня).

Ще 190 тис грн. дали на організацію та проведення у 2016 році семінарів, нарад і конференцій щодо розвитку туризму в Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців.

«Експо Едженсі» належить донеччанину Андрію Лиходідову, Юлії Карайон з Харківщини та Євгенії Охріменко з Київщини. Остання є співзасновником БО «Міжнародний благодійний фонд «Волонтер.Фонд» із Наталею Будик, Раїсою Клименко та Ігорем Кураксою, помічником нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олега Барни.

Охріменко також керує ТОВ «Тез Телеком Глобал», заснованим естонською фірмою «Tez Telecom Global». Кінцевим бенефіціаром останньої є Аркадій Маслов – комерційний директор туроператора «Tez Tour Ukraine».

У березні 2012 року ДП «Центр комунікацій «Україна-Всесвіт» без конкурсу замовило «Експо Едженсі» оренду виставкової площі та організацію участі у міжнародній туристичній виставці ІТВ Берлін 2012 за 1,70 млн грн. Кошти для цього надало Національне Агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Нині єдиним конкурентом з різницею в ціні 0,6-3% було ТОВ «Графіум», яке не вигравало тендерів. Ця київська фірма зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Юлії Сівак, підписантом є Світлана Колпакова. Номер телефону конкурента 380680617405 співпадає з номерами ТОВ «Універсал-Монтажбуд», ТОВ «Індепендент Експо Україна», ТОВ «Агентство Арт-Бланш» і ТОВ «Альпака Експо».

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