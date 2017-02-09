У Гройсмана дозволили Агрофонду продати за 740 мільйонів цукор, якого можливо вже не має

Кабінет міністрів дозволи Аграрному фонду продати з державного інтервенційного фонду 67,4 тис тон цукру.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 8 лютого.

В пояснювальній записці сказано, що на складах Аграрного фонду зберігається дві партії цукру-піску загальною вагою 67,4 тис тон, кінцевий термін придатності якого закінчується 15 квітня та 30 травня цього року. Міністерство аграрної політики запропонувало продати цей цукор за ціною яка склалася протягом трьох останніх сесій на Аграрній біржі. При цьому, в прогнозовану ціну продажу будуть закладені витрати на його закупівлю та зберігання.

За розрахунками АФ, від продажу цукру бюджет отримає 740 млн грн.

Проте в експертному висновку вказано, що ініціатори продажу цукру не надали жодних розрахунків, звідки візьметься ця прогнозована сума в 740 млн грн.

При погодженні позицій Мінюст вказав, що заплановано реалізувати весь цукор з інтервенційного фонду, тоді як фонді повинно бути не менше 20% обсягів, який країна спожила минулого маркетингового року. При цьому Агрофонд не надав пропозиції по оновленню резерву.

В свою чергу Секретаріат Кабміну вказав, що зараз проводиться кримінальне розслідування №12015000000000539 щодо розкрадання цукру зі складів Аграрного фонду і про його результати поки що нічого не відомо.

З реєстру судових рішень відомо, що зараз справу №12015000000000539 розслідує Національне антикорупційне бюро, і вона стосується відчуження майже 30 тисяч тон цукру Агрофонду. Тоді ж НАБУ арештувало зампрокурора Київської області Олександра Колесника, який допоміг приватній фірмі зайти на склад АФ. Після цього Генеральна прокуратура спробувала провести обшук в самому НАБУ. Тоді ж в справі про розкрадання цукру фігурував нинішній нардеп БПП, а тоді заступник міністра агрополітики Сергій Тригубенко, який певний час вважався «смотрящим» Ігоря Кононенка за вугільною галуззю.

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