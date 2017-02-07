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В патрульній поліції начальники налагодили систему поборів з підлеглих по 1500 грн. на місяць і були затримані

07 Лютого 2017

Патрульні Національної поліції з Дніпропетровської області щомісяця платили своїм керівникам хабара від 1500 до 1700 гривень. Сумарно, вимагачі отримували на руки приблизно 30 тис. гривень на місяць, повідомляє «Первая инстанция» с посиланням на рішення Жовтневого суду Дніпра від 7 грудня 2016 року.

Військова прокуратура Південного регіону розслідує цю справу з 7 вересня 2016 року.

Як видно з судових матеріалів, в минулому році двоє посадових осіб Кам’янського відділу поліції Дніпропетровської області організували системне вимагання грошей у підлеглих співробітників патрульної поліції.

Протягом кількох місяців вони вимагали від поліцейських передавати їм ренту – кожен патрульний повинен був віддавати наверх від 1500 гривень до 1700 гривень щомісяця за невтручання в його службову діяльність під час патрулювання.

Поліцейські начальники збирали данину від поліцейських з 25-го по 30-е число. У сумі це становило близько 30 тис. гривень на місяць.

В ході розслідування задокументовано, що 27 вересня 2016 один з підозрюваних висунув співробітникам сектора патрульної поліції Кам’янського відділу поліції в Дніпропетровській області вимогу про передачу 1500 гривень з кожного за невтручання в службову діяльність.

В наступному місяці сума зросла – керівництво зажадало збільшити хабар до 1,7 тис. грн. з кожного підлеглого. У листопаді данина повернулася до вихідної позначці – 1,5 тис. гривень.

За останньою передачею відбулось затримання хабарників, їм пред’явлено підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, згідно ч. 3 ст. 368 КК України. Стаття передбачає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі.

У грудні Жовтневий суд Дніпропетровська задовольнив клопотання прокуратури і наклав арешт на майно одного з підозрюваних: житловий будинок, автомобілі «Opel Vectra», в 1990 г. в. І. і «Toyota Corolla», 1987 г. в.

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