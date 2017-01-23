МОЗ не вдається повернути 5 мільйонів євро за куплені при Тимошенко інкубатори для немовлят

Суди перших двох інстанцій відмовили в задоволенні позову Міністерству охорони здоров’я і ДП «Укрмедпостач», які вимагають стягнути майже 5 млн євро з австрійської компанії «Vamed Engineering GmbH». Про це свідчить постанова Київського апеляційного госпсуду від 21 грудня.

14 вересня 2009 року «Укрмедпостач» уклав із компанією «Vamed Engineering» договір поставки, за яким фірма у 2010-му поставила в Україну 85 транспортних інкубаторів для немовлят модель ІТ-158-TS вартістю 4,97 євро. Для оплати інкубаторів держпідприємство мало взяти кредит в австрійському «Унікредіт Банку».

У 2012 році робоча група «Укрмедпостачу» і Держслужби з лікарських засобів провели огляд інкубаторів і склали акт їх невідповідність специфікації і про неможливість використання за призначенням без усунення недоліків. При цьому було припинено відповідне свідоцтво про держреєстрацію цих інкубаторів, видане у серпні 2011 року. Ревізія встановила збитків на 34 млн грн.

У подальшому «Укрмедпостач» звернувся до компанії з вимогою замінити неякісний товар, однак цього зроблено не було. У 2015 році МОЗ і «Укрмедстандарт» звернулися до суду з вимогою стягнути з «Vamed Engineering» вартість поставленого товару, а саме 4,97 євро (еквівалентно 125,48 млн грн).

У жовтні і грудні 2016 року суди перших двох інстанціях у задоволенні позову відмовили. Як зазначив апеляційний суд, «Укрмедпостач» у 2010 році схвалив комплектацію інкубаторів та прийняв їх без жодних зауважень.

Суд визнав безпідставним посилання прокуратури на встановлений факт того, що держреєстрацію інкубаторів у 2011 році було здійснено на підставі підроблених документів про позитивні результати клінічних випробувань, оскільки у відповідному кримінальному провадженні (№42013000000000548 від 13.12.2013) не було встановлено вини саме «Vamed Engineering» у підробленні документів, і фірма взагалі не була залучена до цього провадження.

При цьому «Vamed Engineering», дізнавшись про кримінальне провадження, провела нові дослідження зразка інкубаторів, і у вересні 2016 року отримала сертифікати відповідності «Укметртестстанлдарту» (з 2015 року Держлікінспекція МОЗ втратила повноваження з реєстрації медичної техніки).

Даних про відкриття касаційного провадження у цій справі у держреєстрі поки немає.

Нагадаємо, загалом угода з «Vamed Engineering GmbH & CO KG» була укладена у 2009 році напередодні президентських виборів. Нею передбачалось постачання в Україну окрім вказаних інкубаторів низки інших медичних виробів. В тому числі австрійці поставили сотню спецавтомобілів «Опель комбо», ключі від яких Юлія Тимошенко в ході передвиборчої кампанії особисто вручала регіональним лікарям.

Загальна ціна проекту – 500 тис євро, ціна договору на першому етапі становила 99,36 тис євро. Уряд Юлії Тимошенко тоді погодив пропозиції МОЗу щодо надання державних гарантій по кредиту, отриманому для фінансування угоди з австрійцями.

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