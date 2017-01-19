«Київводоканал» «порошенківця» злив москвичам 8 мільйонів, викинувши дешевшу фірму

ПАТ «АК «Київводоканал» 6 січня за результатами тендеру повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «Ротенбергер-Центр» про закупівлю комплексу для телеінспекції трубопроводів за 7,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити комплекс для телеінспекції трубопроводів Д=200-2000 мм виробництва німецької компанії «IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG» (перелік обладнання – у таблиці нижче.). Його змонтують на базі автомобіля Peugeot Boxer L4H2.

Без додаткового обладнання такі мікроавтобуси продають по 732 тис грн. Тобто вартість автомобіля становить лише десяту частину від вартості обладнання, яке буде встановлено в ньому.

За умовами тендеру підрядник повинен буде навчити експлуатації персонал замовника.

Вартість потенційного договору на два відсотки нижча за очікувану вартість, яка становить 7,72 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Мега Ват» із різницею в ціні 0,03%.

ТОВ «Вертекс Україна» пропонувало на 14% нижчу ціну за комплекс iPEK ROVION SE на шасі Peugeot Boxer 440. Проте заявку відхилили через відсутність зображень блоку керування, однієї з камер, транспортних модулів, кабельного барабану і переносного комп’ютера. Також фірма скопіювала з тендерної документації інформацію про відповідність.

Фірма оскаржила в АМКУ своє відхилення та допуск до аукціону «Ротенбергер-Центру», чия гарантія не була скріплена електронним цифровим підписом банку. На думку скаржника, тендерна документація не вимагала фото кожної складової комплексу. Адмінколегія погодилась і постановила скасувати рішення про відхилення «Вертекс Україна» і допуск «Ротенбергер-Центру».

Однак водоканал вдруге відхилив пропозицію скаржника на тих самих підставах.

Київський «Ротенбергер-Центр» належить росіянам Роману Романову і Максиму Пекіну з Москви. Вони також є бенефіціарами ТОВ «Ольмакс», яке буде згадано нижче.

Крім того, до складу засновників переможця входить ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Еско» Марата і Максима Нігматулліних, Ігоря Болдишева і Світлани Тімінської.

У 2013 році «Ротенбергер-Центр» виграв єдиний тендер ЛМКП «Львівводоканал» на 5,97 млн грн. Після перерви він повернувся на торги у липні 2016 року, отримавши три підряди на 213 тис грн.

Київською фірмою «Мега Ват» володіють Михайло Меркулов та Юлія Ожиганова, а керує Олександр Кудлюк. Разом із нею по вул. Мазепи, будинок 3, літера «Б», офіс 197 зареєстрована ціла низка підприємств. Її номер телефону 0503534145 вказує в оголошеннях ТОВ «Геко-Центр», засновниками якого є Ян Котилевич і ТОВ «Лілія Лтд» згаданих братів Нігматулліних. Цим же номером користується вищеназваний «Ольмакс».

У 2012 році суперник виграв єдиний тендер ВП «Южно-Українська АЕС» на 492 тис грн.

Гендиректором «Київводоканалу» із квітня 2016 року є Дмитро Новицький, який до того очолював Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА. На місцевих виборах 2015 року він ішов у Вишгородську міськраду від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

Найменування обладнання Кількість Пост управління BS 3.5 (блок керування) 1 шт. Головний LCD-монітор діагоналлю 19″ 1 шт. Кольоровий лазерний принтер 1 шт. Спеціалізований переносний комп’ютер PIPEXporta IV із програмним забезпеченнями PIPEX V7 російською мовою 1 шт. Відеокамера ORION 2.9 1 шт. Відеокамера ORPHEUS 1 шт. Камера заднього виду Retrus 2 шт. Транспортний модуль: робот Т66 з конектором СС1 для підключення камери 1 шт. Транспортний модуль: робот Т76 1 шт. Комплект надувних коліс чорного кольору 4.00-4 для робота Т76 зі зменшеним моментом обертання 1 к-т Додаткове освітлення для робота Т76: світлодіодний прожектор ZSW 75 1 шт. Пристрій для підключення камер СВЗ для робота Т76 із вбудованим датчиком місцеположення 1 шт. Електричний підйомний пристрій для робота Т76 1 шт. Кабельний барабан KW 305 1 шт. Відеокабель типу 524/11 діаметром близько 7,3 мм для KW 305 300 м Однофазний генератор 230 В, 3 кВт, 50 Гц 1 шт. Обладнання для миття робота та камери 1 к-т.

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