Сепаратист Клінчаев перед втечею до Росії подарував квартиру на Печерську родичці слідчого СБУ, який вів його справу

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13 січня 2017

У серпні 2016 року екс-депутат Луганської облради від Партії регіонів Арсен Клінчаєв, якого звинувачують у замаху на територіальну цілісність держави і підготовку захоплення адмінбудівель у Луганську, подарував щонайменше одну свою київську квартиру Лілії Тертичній. Про це свідчать дані Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

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У серпні 2016 року Лілія Тертична за договором дарування отримала від Арсена Клінчаєва двокімнатну квартиру у Києві площею 44 кв м. яка знаходиться на вул. Кіквідзе 13,а. Подібні квартири продаються за $50 тис.

клинчаевЗа інформацією блогера Всеволода Філімоненка, Лілія Тертична є тіткою слідчого СБУ, який розслідував кримінальне провадження відносно Арсена Клінчаєва. Щоправда Філімоненко не вказує його прізвище.

Як повідомляла СБУ у відповідь на запит виданні «Четвертая власть», у серпні 2016 року (саме тоді Тертична отримала у подарунок квартиру), підслідний Клінчаєв зміг залишити Україну і виїхати до Росії. Сталося це через те, що у Клінчаєва скінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а новий йому не продовжили. За даними Філімолненко, саме за таку послугу слідчого його родичка отримала нерухомість.

4 серпня 2016 року, тобто у день отримання квартири на вул. Кіквідзе 13,а, Лілія Тертична за договорами дарування стала власницею ще трьох квартир у Києві: на вул. Кіквідзе, 30 (38 кв м), на проспекті Перемоги, 7б (29 кв м) та на вул. професора Підвисоцького,18 (45 кв м), які разом можуть коштувати $150 тис. За даними Філімоменко, ці три квартири раніше теж належали Клінчаєву, але наразі відповідна інформація відсутня у майновому реєстрі.

Нагадаємо, що депутата Луганської облради від Партії регіонів Арсена Клінчаєва було затримано у 2014 році. Його справу було направлено до Шевченківського райсуду Києва, який направив її до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності. Апеляційний суд перенаправив справу до Вищого спецсуду з розгляду кримінальних і цивільних справ, який передав її в Межівський районний суд Дніпропетровської області.

Межівський суд повернув справу в Генпрокуратуру, яка подала апеляційну скаргу на таке рішення. Сталося це влітку 2016 року. Саме в цей час у Клінчаєва скінчився домашній арешт, його не продовжили і він зміг залишити Україну.

Лише у грудні 2016 року Клінчаєва було оголошено в розшук і Шевченківський районний суд Києва видав ордер на його затримання і арешт.

За даними матеріалів справи, у березі 2014 року біля Луганської ОДА Клінчаєв публічно закликав громадян до силового розгону активістів Майдану і до федеративного устрою України. За даними судово-лінгвістичної експертизи, слова екс-депутата є закликом до вчинення насильницьких дій і зміни територіального устрою України. Клінчаєву інкримінується також захоплення будівлі Луганської ОДА.

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