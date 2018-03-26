Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

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26 Березня 2018

Родина голови Маловисківської райдержадміністрації (Кіровоградська обл) Павла Сороки після Революції Гідності більш ніж у 3,5 рази збільшила площу сільськогосподарських земель, які їм належать на праві приватної власності або ж перебувають в оренді і обробляються фірмами батька глави РДА Володимира Сороки, який є тестем першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука. Про це свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За даними витягів із держреєстру, загалом у власності та оренді глави РДА Павла Сороки, його батьків та сестри, а також в оренді ФГ «Красляни» і ТОВ «Сігма» перебуває 1477 га. З них 400 га вони почали орендувати, починаючи з 2008 року. А решту ділянок, тобто 1077 га, почали набувати у власність і отримувати в оренду після 2014 року.

Так, ФГ «Красляни» у 2008-2013 рр отримало в оренду 353 га сільськогосподарських угідь, а ТОВ «Сігма» з 2011 року орендує 46 га ріллі. Всі ці землі знаходяться у с. Олександрівка Маловисківського району.

У цьому ж селі батько глави РДА Володимир Сорока за договорами міни і купівлі-продажу, починаючи з 2014 року оформив у приватну власність 119 га землі сільськогосподарського призначення. Ще по 2 га отримали у власність сам Павло Сорока, його матір Ольга Сорока, а також його сестра Аліна Сторожук, яка є дружиною першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука, екс-нардепа від «Народного фронту».

Крім того, починаючи з 2014 року ФГ «Красляни» отримало у с. Олександрівка в оренду 842 га землі, з яких 667 га – після того, як главою Маловисківської РДА став Павло Сорока (призначений 06.03.2015).

У 2016-2017 рр ФГ «Красляни» отримало оренду 75 га у с. Розсохуватка, а у  грудні 2017-го – в суборенду ще 34 га у межах м. Мала Виска.

Зауважимо, що ФГ обробляє більшу площу земель, ніж показують дані держреєстру речових прав. Це показують дані кадастрової карти. Приміром, ділянка площею 4,09 га із номером 3523180600:02:000:0424 на кадастровій карті вказується як така, що перебуває в оренді ФГ «Красляни», а у витягу з держреєстру речових прав – жодних даних про орендаря немає.

Відзначимо, що місцеві селяни із сіл Хмельове, Злинка та Розсохуватка, а також члени громадської організації військовослужбовців, що служать на Сході України з весни 2014 року, неодноразово скаржилися у правоохоронні органи на голову РДА та інших місцевих чиновників, звинувачуючи останніх у розпоряджанні на власний розсуд землею сільськогосподарського призначення в районі та її реєстрацією. Доходило до акцій протесту, перекриття дороги, і навіть до атаки на відділ Держгеокадастру у Маловисківському районі. Відзначимо, що у Нацполіції селянам у відкритті проваджень за їхніми скаргами відмовляють.

Основні схеми за даними цих скарг такі:

  • виділення землі учасникам бойових дій на Сході України «за списком Сороки» з умовою, що останні у подальшому продадуть або передадуть в оренду цю землю фірмам Сорок та іншим наближеним до нього особам

Приклад: у с. Розсохуватці у 2015 році 75 га було передано у приватну власність 50 учасникам АТО, які у 2016 році передали свої ділянки в оренду ФГ «Красляни» (більшість – на 49 років). ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Кіровоградській області» вказує, що ще щонайменше три ділянки на цьому ж полі фермерське господарство Сорок обробляє без жодних договорів оренди.

  • примушування місцевих орендарів до дострокового розірвання договорів оренди та передача вказаних сільськогосподарських угідь на користь підприємств Сорок та інших наближених до нього чиновників; пріоритет при передачі в оренду невитребуваних паїв на користь наближених до глави РДА осіб

Приклад: У своїх зверненнях до правоохоронних органів селяни с. Злинка вказують про «здійснення тиску на ряд фермерів Маловисківського району, зокрема, в с.Злинка, с. Хмельове (фермер Максимов), с. Розсохуватка (ТОВ «Агро-Роз»), с.Олександрівка (ФГ «Прилуцький»), с.Мануйлівка (ФОП Васіч П.В., ФГ «Юлія»), с.Лозуватка (ТОВ «Карат») тощо». Крім того, селяни звертають увагу на депутата Злинської сільради, який є секретарем земельної комісії цієї сільради, Олександра Яриша, якого вони називають троюрідним братом Павла Сороки по лінії матері і отримання ним та його фермерським господарством «Яриш Олександр Миколайович» ділянок в оренду і власність.

Відзначимо, що на ФГ «Красляни» у 2002 році були оформлені будівлі дитсадка і їдальні загальною площею 908 кв м у с.Олександрівка, у 2007 – комплекс будівель у м. Мала Виска, у 2017 – два житлових будинки у с. Олександрівка і с. Тарасівка.

Крім того, на ФГ «Красляни» у 2012 році було оформлено квартиру площею 105 кв м у Києві у ЖК «Ліко-Град-3» по вул. Академіка Вільямса, 3а, де живе заступник генпрокурора Дмитро Сторожук. Сусідня квартира площею 86,3 кв м у тому ж будинку зареєстрована на тестя Володимира Сороку, який до того ж у березні 2017 року зареєстрував право власності на машиномісце у цьому ж ЖК.

Засновником і директором ФГ «Красляни» і ТОВ «Сігма» є Володимир Сорока, батько глави Маловисківської РДА Павла Сороки.

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