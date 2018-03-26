Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Родина голови Маловисківської райдержадміністрації (Кіровоградська обл) Павла Сороки після Революції Гідності більш ніж у 3,5 рази збільшила площу сільськогосподарських земель, які їм належать на праві приватної власності або ж перебувають в оренді і обробляються фірмами батька глави РДА Володимира Сороки, який є тестем першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука. Про це свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За даними витягів із держреєстру, загалом у власності та оренді глави РДА Павла Сороки, його батьків та сестри, а також в оренді ФГ «Красляни» і ТОВ «Сігма» перебуває 1477 га. З них 400 га вони почали орендувати, починаючи з 2008 року. А решту ділянок, тобто 1077 га, почали набувати у власність і отримувати в оренду після 2014 року.

Так, ФГ «Красляни» у 2008-2013 рр отримало в оренду 353 га сільськогосподарських угідь, а ТОВ «Сігма» з 2011 року орендує 46 га ріллі. Всі ці землі знаходяться у с. Олександрівка Маловисківського району.

У цьому ж селі батько глави РДА Володимир Сорока за договорами міни і купівлі-продажу, починаючи з 2014 року оформив у приватну власність 119 га землі сільськогосподарського призначення. Ще по 2 га отримали у власність сам Павло Сорока, його матір Ольга Сорока, а також його сестра Аліна Сторожук, яка є дружиною першого заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука, екс-нардепа від «Народного фронту».

Крім того, починаючи з 2014 року ФГ «Красляни» отримало у с. Олександрівка в оренду 842 га землі, з яких 667 га – після того, як главою Маловисківської РДА став Павло Сорока (призначений 06.03.2015).

У 2016-2017 рр ФГ «Красляни» отримало оренду 75 га у с. Розсохуватка, а у грудні 2017-го – в суборенду ще 34 га у межах м. Мала Виска.

Зауважимо, що ФГ обробляє більшу площу земель, ніж показують дані держреєстру речових прав. Це показують дані кадастрової карти. Приміром, ділянка площею 4,09 га із номером 3523180600:02:000:0424 на кадастровій карті вказується як така, що перебуває в оренді ФГ «Красляни», а у витягу з держреєстру речових прав – жодних даних про орендаря немає.

Відзначимо, що місцеві селяни із сіл Хмельове, Злинка та Розсохуватка, а також члени громадської організації військовослужбовців, що служать на Сході України з весни 2014 року, неодноразово скаржилися у правоохоронні органи на голову РДА та інших місцевих чиновників, звинувачуючи останніх у розпоряджанні на власний розсуд землею сільськогосподарського призначення в районі та її реєстрацією. Доходило до акцій протесту, перекриття дороги, і навіть до атаки на відділ Держгеокадастру у Маловисківському районі. Відзначимо, що у Нацполіції селянам у відкритті проваджень за їхніми скаргами відмовляють.

Основні схеми за даними цих скарг такі:

виділення землі учасникам бойових дій на Сході України «за списком Сороки» з умовою, що останні у подальшому продадуть або передадуть в оренду цю землю фірмам Сорок та іншим наближеним до нього особам

Приклад: у с. Розсохуватці у 2015 році 75 га було передано у приватну власність 50 учасникам АТО, які у 2016 році передали свої ділянки в оренду ФГ «Красляни» (більшість – на 49 років). ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Кіровоградській області» вказує, що ще щонайменше три ділянки на цьому ж полі фермерське господарство Сорок обробляє без жодних договорів оренди.

примушування місцевих орендарів до дострокового розірвання договорів оренди та передача вказаних сільськогосподарських угідь на користь підприємств Сорок та інших наближених до нього чиновників; пріоритет при передачі в оренду невитребуваних паїв на користь наближених до глави РДА осіб

Приклад: У своїх зверненнях до правоохоронних органів селяни с. Злинка вказують про «здійснення тиску на ряд фермерів Маловисківського району, зокрема, в с.Злинка, с. Хмельове (фермер Максимов), с. Розсохуватка (ТОВ «Агро-Роз»), с.Олександрівка (ФГ «Прилуцький»), с.Мануйлівка (ФОП Васіч П.В., ФГ «Юлія»), с.Лозуватка (ТОВ «Карат») тощо». Крім того, селяни звертають увагу на депутата Злинської сільради, який є секретарем земельної комісії цієї сільради, Олександра Яриша, якого вони називають троюрідним братом Павла Сороки по лінії матері і отримання ним та його фермерським господарством «Яриш Олександр Миколайович» ділянок в оренду і власність.

Відзначимо, що на ФГ «Красляни» у 2002 році були оформлені будівлі дитсадка і їдальні загальною площею 908 кв м у с.Олександрівка, у 2007 – комплекс будівель у м. Мала Виска, у 2017 – два житлових будинки у с. Олександрівка і с. Тарасівка.

Крім того, на ФГ «Красляни» у 2012 році було оформлено квартиру площею 105 кв м у Києві у ЖК «Ліко-Град-3» по вул. Академіка Вільямса, 3а, де живе заступник генпрокурора Дмитро Сторожук. Сусідня квартира площею 86,3 кв м у тому ж будинку зареєстрована на тестя Володимира Сороку, який до того ж у березні 2017 року зареєстрував право власності на машиномісце у цьому ж ЖК.

Засновником і директором ФГ «Красляни» і ТОВ «Сігма» є Володимир Сорока, батько глави Маловисківської РДА Павла Сороки.

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