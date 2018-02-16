Дружина замгенпрокурора Сторожука заробила 1,5 мільйона з нардепом від «Народного фронту»

Дружина першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука у 2016 році задекларувала 1,48 млн грн доходу від ТОВ «Склянний Альянс», що контролюється народним депутатом від «Народного фронту» Олегом Кришиним. Про це свідчить декларація прокурора за 2016 рік.

Дружина заступника генпрокурора Аліна Сторожук працювала у господарсько-фінансовому департаменті Секретаріату Кабміну, та у 2016 році звільнилася. Після чого влаштувалася на роботу у ТОВ «Фінансово правовий союз», де встигла заробити 6 тис грн. Разом з тим Аліна Сторожук у 2016 році отримала 1,48 млн грн доходу від ТОВ «Склянний Альянс».

Засновниками «Склянного Альянсу» є компанія «ВС маркетінг лтд» (99,99%) з Вірґінських островів і ТОВ «Склоінвест» (0,01%) з Дніпра. Керівником фірми є Федір Ткачман – помічник нардепа від «Народного фронту» Олега Кришина.

ТОВ «Склоінвест» 5 вересня 2017 року заснували батько Кришина Юрій та помічники нардепа – Валерій Гуртовий, Сергій Недолуга і Федір Ткачман.

ТОВ «Склянний Альянс» зареєстроване за тією ж адресою (Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Промислова, 31), що і ТОВ «Вільногірське скло», підконтрольне нардепу Кришину. Раніше фірми мали один і той же номер телефону (380565335070).

Олег Кришин був обраний до Верховної Ради у 2014 році як самовисуванець по виборчому округу №34, в межі якого входять, зокрема, міста Вільногірськ і Жовті Води. Місто Жовті Води відоме на всю країну тим, що там базується держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

У 2017-му Кришин разом з іншими представниками парламентської фракції «Народного фронту», до якої Кришин фактично одразу після обрання приєднався, ходив в суди брати на поруки гендиректора ДП «СхідГЗК» Олександра Сорокіна, а також іншого фігуранта справи НАБУ про заволодіння $17,28 млн ДП «СхідГЗК» – відстороненого в.о. голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Руслана Журила.

Як відомо, одним із організаторів по цій справі проходить екс-нардеп Микола Мартиненко. Серед 17 «народнофронтівців»-поручителів Мартиненка є Федір Бендюженко – екс-помічник Дмитра Сторожука у його бутність народним депутатом, який у 2017-му сам став нардепом від «НФ».

У січні суддя Солом’янського райсуду Києва Дмитро Кратко не продовжив процесуальні обов’язки Мартиненку, водночас іншому фігуранту цієї ж справи – продовжив.

Кратко, який, до речі, орендував квартиру у ДП «СхідГЗК», був переведений до столичного суду із Маловисківського райсуду Кіровоградської області. Маловисківську РДА очолює Павло Сорока – це брат Аліни Сторожук, дружини першого заступника генпрокурора. Він є членом «Народного фронту», а до того, як очолити РДА, трудився у фермерському господарстві «Красляни», що належить його батькові Володимиру Сороці. У цій же РДА держреєстратором працювала Наталія Кратко, дружина судді Дмитра Кратка. У 2017 році вона зареєструвала понад 120 договорів оренди землі для ФГ «Красляни».

Це фермерське господарство працює з 1993 року. І саме на ньому оформлені квартира і автомобіль, якими користуються Дмитро Сторожук із сім’єю у Києві.

Так, на ФГ оформлена квартира площею 105,1 кв м у ЖК «Ліко-Град-3» по вул. Академіка Вільямса, 3а, де живе замгенпрокурора. До речі, сусідня квартира площею 86,3 кв м у тому ж будинку зареєстрована на тестя Володимира Сороку, який до того ж у березні 2017 року зареєстрував право власності на машиномісце у цьому ж ЖК. Тоді ж Дмитро Сторожук купив неподалік квартиру площею 54 кв м на вул. Успішна, 28 у ЖК «Успішний» за 729 тис грн.

Щодо автомобіля, то Сторожук у декларації вказав, що користується автомобілем Hyundai Grand Santa Fe вартістю 1,28 млн грн, що належить ФГ «Красляни». Відзначимо, що, згідно з даними Єдиного держреєстру МВС України, ФГ «Красляни» у грудні 2015 року купило два таких автомобілі HYUNDAI (2015 р.в.).

Аліна Сторожук у листопаді 2016 року стала ФОПом, її єдиний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Також вона є членом наглядової ради ПАТ «Маловисківське автотранспортне підприємство – 13543» – 03117286 і станом на 2016 рік володіла часткою 0,29% (1826 акцій або 456,5 грн). Цю частку ні вона, ні Дмитро Сторожук у декларації не відобразили.

Дмитро Сторожук після випуску з університету у 2008-му працював юрисконсультом у кількох фірма, займався приватною адвокатською практикою, а потім у 2012-му став заступником керівника юридичного департаменту «Фронту змін». До цього треба додати, що з 2007 по 2012 рр Сторожук був помічником народних депутатів – Арсенія Яценюка та Павла Петренка.

У 2012-му він невдало балотувався до парламенту від «Батьківщини». А от у 2014-му – пройшов від «Народного фронту», перед цим встигнувши з березня по жовтень покерувати Державною виконавчою службою України.

7 червня 2016 року Дмитро Сторожук був призначений першим заступником генерального прокурора Юрія Луценка. Він відповідає за нагляд за додержанням законів з боку СБУ, Нацполіції і ДФС.

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