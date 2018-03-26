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Фіскали дають 22 мільйони євро на «Краковець» і «Шегині» полякам із тестем Насірова на субпідряді

26 Березня 2018

Державна фіскальна служба України 7 березня за результатами конкурентних діалогів повідомила про намір укласти дві угоди з польськими компаніями про реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею до кінця 2020 року на загальну суму 22,45 млн євро. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Оскільки проектування замовляють разом із роботами, підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані. Це не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

  • Фірма «Unibep S.A.» реконструює пункт пропуску «Шегині» за 15,55 млн євро.

Концептуальне рішення передбачає систему сканування Rapiscan 624XR, систему охорони периметру Peridect, відеокамери Starlight і Pelco, інженерне обладнання Rainpark тощо.

Субпідрядниками є ТОВ «Ферозіт» (10%), МНВАП «Авіокон Проект» (10%), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (5%) із корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя екс-голови ДФС Романа Насірова, ТОВ «Ростдорстрой» (5%) із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, ТОВ «Креатор Компані» (5%), локальний проектувальник ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» (3%) і польський генеральний проектувальник «AM-Projekt» (2%). Лабораторію залучать у ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор».

Основними акціонерами «Unibep S.A.» є Zofia Mikołuszko, Zofia Iwona Stajkowska, Beata Maria Skowrońska з рейтингу «50 найбагатших польок 2017», фонди «Aviva» і «NN OFE».

  • Фірма «IDS-Bud S.A.» збудує ділянку для легкових автівок та автобусів і відновить інфраструктуру української частини пункту пропуску «Краківець» за 6,90 млн євро.

Виконають будівельні та ремонтні роботи, влаштують структуровану кабельну мережу, ваговий комплекс, системи відеоконтролю, зчитування номерних знаків і контролю доступу тощо. Субпідрядником теж є вищезгаданий «Альтіс-Констракшн».

Переможці змагалися між собою та з компанією «T4B Sp z o o» (Польща) з однойменної групи «T4B». За скаргою останньої в АМКУ на першому етапі конкурентних діалогів відхилили ще одну польську фірму – «Mirbud S.A». Підставою стала відсутність договору про залучення інженера-проектувальника та його кваліфікаційного сертифікату. Із цієї ж причини ДФС відмінила інший тендер щодо пішого переходу у пункті пропуску «Рава-Руська» очікуваною вартістю 1,59 млн євро, до якого «Mirbud S.A» спершу допустили.

Фірма «Unibep S.A.» 16 березня оскаржила в АМКУ перемогу на тендері щодо «Краківця» компанії «IDS-Bud S.A.», заявивши про необґрунтованість і заниженість ціни останньої. Адмінколегія прийняла скаргу до розгляду, який відбудеться 14 квітня.

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