За «антикорупційним» фондом, який вимагає з бізнесу «благодійні» внески, стоїть оточення нардепа-ляшківця

Громадська організація «Благодійний фонд «Міжнародні антикорупційні суди», яка пропонує підприємствам вирішити питання з владними структурами, а в разі відмови починає кампанію з дискредитації, пов`язана із представниками «Радикальної партії» Олега Ляшка.

Про це йдеться в розслідуванні Аріни Крапки для програми «Гра слів» (спільний проект «Bihus.info» та «24 канал»).

На дії «благодійного фонду» вже скаржиться ціла низка підприємств: «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», «Побузький феронікелевий комбінат», «Дельта Вілмар СНД», «Житомиробленерго» та інші . ГО спочатку надсилає підприємствам пропозицію внести благодійний внесок. Коли підприємство відмовляється, починається кампанія з його дискредитації серед закордонних контрагентів та органів контролю.

Нещодавно «Дельта Вілмар СНД», що належить бізнесменам з Індії та Сингапуру, відмовилася інвестувати $150 млн в порт «Південний», пояснюючи це реакцією на дії «БФ «Міжнародні антикорупційні суди». А прем’єр-міністр Володимир Гройсман два місяця тому дав доручення Мінюсту і Департаменту захисту економіки МВС перевірити діяльність «благодійників».

Столичний «БФ «Міжнародні антикорупційні суди» засновантц Русланою Броніною. Вона також заснувала фірми ТОВ «Ворлд банк продактів ленд» та ТОВ «Європейський реєстр інвестиційно-інноваційних технологій». Бізнес-пратнером Броніною в згаданих фірмах є вихідець з Харкова Анатолій Місяць. Він також підписував щонайменше один з листів від «благодійного фонду» на адресу «Дельта Вілмар».

Син Анатолія Місяця Ярослав теж «займається благодійністю», причому – разом з матір’ю Руслани Броніної Іриною – вона очолює засновану Місяцем благодійну організацію «Комітет боротьби із соціальним злом та підвищення якості».

Ярослав Місяць працював парламентським помічником нардепа від РПЛ Ігоря Мосійчука в Верховній Раді поточного скликання. У 2014 році Місяць-молодший і сам балотувався в народні депутати від Радикальної партії Олега Ляшка. Потрапити в парламент йому не вдалося, однак пізніше він став депутатом Миргородської міської ради від «ляшківців». Ігор Мосійчук залишив письмові питання щодо свого екс-помічника без відповіді.



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