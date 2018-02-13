Замначальника митниці переконує, що $130 тисяч йому подарував дідусь

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Перший заступник начальника Черкаської митниці ДФС Роман Крутяк підозрюється у незаконному збагаченні. Відповідне кримінальне провадження щодо Крутяка було порушене 15 вересня 2017 року, свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень.

Крутяк за 2015 рік задекларував готівку у розмірі $85 тис., 30 тис. євро та 300 тис. грн. Слідство вказує, що Крутяк за час своєї трудової діяльності за період 2005-2016 рр. працював лише на державній службі та відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України не міг заробити таких коштів. Зокрема, за 2014-2015 рр його офіційні доходи склали лише 14 тис грн.

Сам Крутяк повідомив слідству, що готівку він отримав від свого діда у якості подарунку влітку 2005 року. Дід помер у червні 2014 року.

Розслідування справи проводить прокуратура Черкаської області.

У своїй декларації за 2016 рік Крутяк вказав, що він користується автомобілем Infinity M37 2010 р.в., який у березні 2016 року купила його мати. Такий автомобіль на сайті auto.ria.com продається від $24,5 тис.

Зауважимо, що Крутяк Роман Олегович ще у 2011 році на автомобілі Infinity сплатив 680 грн штрафу за перевищення швидкості – їхав по селу на Тернопільщині, звідки його батьки, зі швидкістю 113 км/год. Відтак, можливо, цей автомобіль перебуває у власності родини раніше, ніж з 2016 року.

Батьки Крутяка, згідно з даними виписок з держреєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань, бізнесом не займаються.

Роман Крутяк у 2000-2005 рр навчався у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Почав працювати з вересня 2004 року спочатку техніком обчислювального центру у Тернопільській ОДА, де пробув на посаді до червня 2005 року.

З листопада по грудень 2005 року був начальником юридичного відділу Північної регіональної митниці, після чого був переведений на посаду юрисконсульта цієї митниці, де пропрацював до липня 2008 року.

У 2008 році півроку пропрацював у  Юридичному департаменті Державної митної служби України. У 2009 році трохи побув начальником відділу по роботі з особовим складом Чернівецької митниці, звідки повернувся у Державну митну службу України в Департамент кадрової роботи.

З грудня 2009 року по листопад 2010 року Крутяк був заступником начальника митного посту «Ужгород» – начальником відділу митного оформлення № 2 Ужгородської митниці.

Наказом від 24.12.2010 Крутяк був звільнений з держслужби в митних органах за порушення присяги держслужбовця. А вже за кілька днів, з 27.12.2010 – поновлений посаді начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Ужгород». Місцеві ЗМІ писали, що Крутяк «налагодив співпрацю із контрабандистами та сприяв переміщенню незаконних вантажів через кордон, тим самим завдаючи чималі фінансові збитки державі».

У серпні 2013 році Крутяк був переведений на роботу в апарат Маньківської РДА (Черкаська обл.), де пропрацював до березня 2014 року.

У квітні-червні 2015 року Крутяк був помічником народного депутата Роберта Горвата від БПП (обраний від Закарпатської області), після чого знову повернувся на роботу на митницю – спеціалістом на Закарпатську митницю ДФС. З квітня 2016 року працює першим заступником начальника Черкаської митниці ДФС.

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