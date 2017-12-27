Прокурор Холодницького закрив справу проти Довгого

Кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито у зв’язку з тим, що НАБУ і САП вичерпало можливості збору доказової бази, щоб встановити вину нардепа. Про це йдеться в постанові Спеціальної антикоррупіонной прокуратури від 22 грудня 2017 року, яке є в розпорядженні LB.ua.

«У зв’язку з десятирічною давністю подій, які є предметом дослідження в кримінальному провадженні, а також знищенням електронної системи інформаційного забезпечення Київради, враховуючи свідчення більшості свідків у кримінальному провадженні та в зв’язку з відсутністю інших процесуальних джерел доказів, вичерпані можливості отримати достатні докази для доведення провини Довгого О.С. в суді», – сказано в постанові, підписаної начальником відділу САП Василем Кричуном.

При цьому в САП посилаються на практику Європейського суду з прав людини і, зокрема, справу «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» і аналогічна справа, яке заслуховувалося в Іспанії.

«З огляду на вищевикладене, беручи до уваги об’єктивну неможливість зборів необхідної доказової бази, яка б переконливо доводила причетність Довгого О.С. до скоєння злочину, керуючись ст. 62 Конституції України 2,9, 36,42, 110,284 КПК України, (начальник третього відділу САП Кричун – ред.) постановив: кримінальне провадження в частині підозри Довгого О.С. до причетності скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України закрити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України – у зв’язку з тим, що не встановлю єни достатні докази для доведення винуватості особи в суду і вичерпані можливості їх отримати», – сказано в документі.

Як повідомлялося, прокуратура Києва 22 вересня вручила підозра народному депутату Олесю Довгому (група «Воля народу»).

Депутат підозрювався в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, а саме в зловживанні владою і службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради.

«В результаті зазначених дій незаконно передані у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення» Острів Жуків «загальною площею 44,25 га, чим завдано державним інтересам шкоду на загальну суму 81,7 млн ​​грн, що є тяжкими наслідками», – повідомляли в прокуратурі.

Верховна Рада 11 липня 2017 року задовольнила подання генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого.

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