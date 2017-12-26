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НКРЕКП задере на чверть ціну вугілля по «Роттердам+» і це принесе Ахметову ще 10 мільярдів

26 Грудня 2017

НКРЕКП планує підвищити на 26% індикативну ціну вугілля для тарифів  теплових електростанції енергогенеруючих компаній (ТЕС) до $83,08 за тону. Рішення будуть приймати на засіданні комісії 28 грудня, повідомляється на сайті НКРЕКП.

В обгрунтуванні  до проекту рішення НКРЕКП «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік» (скачати документ) вказано, що індикативна ціна вугілля розрахована за період з грудня 2016 по листопад 2017 року. І її обрахований розмір за цей період $83,08 за тону більший на 26% або $16,4 від тієї ціни вугілля, яка враховувалась при перегляді прогнозованої ціни електроенергії на 2017 рік.

Окрім того, середня ставка фрахту з портів Амстердам – Роттердам – Антверпен до українського порту може бути збільшена на 31% або на $2,9 дол за тону.

Згідно прогнозного балансу ОЕС України на 2018 рік станції теплової генерації вироблять 49,8 млрд кВт-год або 31,2% від всієї електроенергії.   Таким чином перегляд ціни вугілля та ціни фрахту може призвести до здорожчання загальної ціни електроенергії на 10%.

Збільшення вартості вугілля у тарифах теплової генерації на $20 призведе до отримання ними у 2018 році додаткових $500 млн, бо спалюється 25-26 млн тон вугілля.

Нагадаємо, група ДТЕК Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації і за за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні. Тобто на ДТЕК перепаде близько 10 млрд грн. з загальної суми $500 млн, яку додатково отримають енергетики.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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