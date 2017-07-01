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Вовк через суд намагається заблокувати НАБУ доступ до документів НКРЕКП

01 Липня 2017

Суд відмовив голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в роз’ясненні щодо документів НКРЕКП, право вилучити які отримало Національне антикорупційне бюро. Таке рішення ухвалив Соломянський районний суд м. Києва.

З матеріалів судового засідання відомо що 25 травня суд надав детективам НАБУ доступ до речей та документів, які знаходяться в центральному офісі НКРЕКП. Мова йде про документи з розрахунками формування (встановлення, обчислення) прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у період 2014-2017 років, постанови НКРЕКП про затвердження оптової ціни на електроенергію в цей період та тарифів на неї.

Також НАБУ цікавили документи генеруючих компаній теплових електростанцій, а саме ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», які надходили до в період 2014-2017 років та листи, які надходили від виконавчих органів влади з відомостями щодо прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України, прогнозних обсягів відпуску електричної енергії в ОРЕ та прогнозної структури палива теплових електростанцій у відповідний період часу, видобутку енергетичного вугілля та наявних запасів його на відповідний період часу, погоджень Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії за період 2014-2017 роки.

Після цього голова НКРЕКП звернувся до суду з проханням роз’яснити, про які саме документи йде мова і чи має право НАБУ їх вилучити. Суд встановив, що це прохання голови НКРЕКП фактично ініціює внесення змін до попередньої ухвали суду, яка задовольнила клопотання НАБУ, а тому його відхилив.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу «Роттердам+».

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