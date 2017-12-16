«Укртрансгаз» замовив «Гепарду» паливо на наступний рік за 52 мільйони

Філія «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» 12 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Гепард Ойл» палива на 52,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять 30 тис л бензину А-95 по 25,00 грн./л, 270 тис л бензину А-92 по 23,99 грн./л і 2 млн л дизельного палива по 22,49 грн./л.

Бензин А-95 і дизпаливо на 13% дешевші від середніх ринкових роздрібних цін, які, за даними «EnKorr», зараз становлять відповідно 28,02 грн./л і 25,81 грн./л.

Паливо оплачуватимуть протягом місяця після поставки через мережу АЗС Socar, Amic, WOG, Shell, Інтернафта, Sun Oil, Parallel, Тип-топ, ДНП, ТНК, UPG, Татнефть, Нафтогаз тощо по всій Україні.

Ціна угоди на 8% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 56,81 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ПП «Окко Контракт» Віталія Антонова.

ТОВ «Техойл ТК» не допустили до аукціону через відстань більше 20 км від найближчої автозаправки до об’єкту замовника по вул. Ковалівська, 9 у Полтаві та дизель за стандартом ДСТУ 7687:2015 замість ДСТУ 7688:2015. Фірма оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши, що відстань від дійсно найближчої АЗС менша від 20 км, а в стандарті допущено описку. Але адмінколегія визнала помилку суттєвою і не задовольнила скаргу.

ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» також відхилили через незавірену ЕЦП банківську гарантію.

Власниками столичного «Гепард Ойл» є киянки Оксана Воробєй і Наталія Тосенко, а підписантом значиться Віталій Пономаренко. Раніше партнером Тосенко було казахське ТОВ «Кіпер Сістем», а кінцевим бенефіціаром – Айбол Баракбаєв.

Тосенко керувала ТОВ «ТД «Золотий Гепард» у 2007-2008 роках і ТОВ «Гепард» в 2008-2015 роках.

Як пише «EnKorr», у грудні 2016 року АМКУ дозволив швейцарській «Glusco Energy SA» придбати ТОВ «Восток», яке володіє 141 АЗС у 12 областях України, що працюють під торговими марками Золотий Гепард, ТНК, Formula, Смайл. Раніше «Востоком» управляла російська компанія «Роснефть».

Швейцарська «Глуско Енерджі» належить ізраїльському бізнесмену Нісана Моісєєва, який є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі. Вона володіє ТОВ «Глуско Україна», котре на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

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