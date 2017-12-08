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Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

08 Грудня 2017

КП «Солом’янка-Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 27 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Будсервіс 2» реконструкцію дитсадка із прибудовою за 115,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2019 р. реконструюють триповерхову будівлю дитячого садка на 128 учнів по вул. Генерала Тупікова, 27, яка нині використовується як гімназія «Ерудит», а також влаштують індивідуальний тепловий пункт, інженерні мережі та проїзди, благоустроять територію тощо. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, бетон В25 М350 10-20 мм замовили по 1 532 грн./куб. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). На ринку його різновиди коштують до третини дешевше – 1 141-1 306 грн./куб. м.

Ціни цегли керамічної одинарної повнотілої М100 у 2 867 грн./тис шт., асфальтобетонів у 1 166-1 410 грн./т і природного рядового піску в 149 грн./куб. м відповідають ринку.

Вiконнi металопластикові блоки із двокамерний і трьохкамерний профілями куплять по 1 800 грн./кв. м. Гарячекатана арматурна сталь обійдеться у 13-21 тис грн./т.

Плоскі вертикальні сонячні колектори Huch EnTEC FKA 240-V AI-Cu 2100х1200х115мм коштують по 16 805 грн. У відкритих джерелах подібні можна знайти по 21 тис грн.

Сонячна станція Solar XXL 20-70 л/хв. коштує 172 тис грн./к-т, а сонячні панелі –67 тис грн./к-т.

Дитячі стільці з невідомими характеристиками замовили по 1 917 грн. На ринку за співставними цінами продають регульовані стільці для годування, стільці-трансформери на виріст і комп’ютерні стільці на колесах, тоді як ціни звичайних дерев’яних дитячих стільців починаються від 168 грн.

На заробітну плату піде 7,27 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,56 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 116,09 млн грн.

Єдиний конкурент із нижчою на два відсотки ціною було ТОВ «Благобуд Уют», зареєстроване під Києвом на Олександра Білоносова з Житомирщини, яке вперше брало участь у тендері. Його відхилили за невідповідність статті 16 закону «Про публічні закупівлі» та умовам тендерної документації. Ніхто не знижував ціну на аукціоні.

Першозасновниками київського «Будсервіс 2» були Василь Комаревич і Олександр Крот.

Комаревич володіє ТОВ «БВК УРБІ», а також ТОВ «Рембуд-1», у якому його партнером до 2009 р. був Микола Іванович Надточій. Особа з такими ПІБ понад десять років очолювала КП «Спецжитлофонд» Київської міської ради.

Комаревич раніше керував ПП «Укррембудінвест», яке тоді належало тому ж Надточію, а нині записано на Віталія Ковальчука, власника ТОВ «Гарантбудінвест».

У червні 2010 р. «Будсервіс 2» переоформили на Галину Кравець та Ірину Субботіну, яка була прописана з Олександром Петровичем Субботіним. Так само звуть директора НВО «Будіндустрія» Української державної будівельної корпорації «Укрбуд».

Пізніше Субботіна деякий час була одноосібною власницею і директором «Будсервіс 2», а потім фірму переписали на адвоката Дмитра Поливоду з Донецька.

Крім того, директором «Будсервіс 2» у 2010-2013 рр.. був Михайло Музиченко. Він раніше був співвласником нині ліквідованого ТОВ «Київська будівельна компанія №1», яке засновував у 2006 р. разом із Андрієм Миколайовичем Перегудою, пізніше відомим як заступник директора «Спецжитлофонду».

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