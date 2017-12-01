Мінфін змушує «ОГХК» збільшити прибуток наполовину, але він все одно менший минулорічного

ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» планує отримати в 2017 році 643,27 млн грн чистого прибутку, що менше від минулорічного результату на 5%.

Про це йдеться в проекті фінансового плану підприємства на 2017 рік, який було подано на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва 30 листопада.

З документів узгодження позицій відомо, що це доопрацьований варіант фінплану, підприємство пропустило строки його затвердження майже на рік.

У порівнянні з попереднім проектом показник чистого прибутку на вимогу Міністерства фінансів було збільшено на 67%, або на 257,2 млн грн. Це відбулося через зменшення витрат на службові автомобілі, на аудиторські, консалтингові та інформаційні послуги, зв’язок та охорону.

Фінплан підписав в.о. голови правління держпідприємства Олександр Гладушко.

Нагадаємо, в січні тодішній в.о. голови правління «ОГХК» Руслан Журило і ще двоє працівників підприємства були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

За словами Давида Жванії, австрійська фірма-посередник «Steuermann» була пов’язана з громадянською дружиною Журила та Миколою Мартиненком, який був одним з найвпливовіших нардепів «Народного фронту». За даними НАБУ, австрійські посередницькі фірми «Bollwerk» і «Steuermann» очолює Вольфганг Ейбергер. Австріяк є міноритарним акціонером «Діамантбанку», чиїми акціонерами також є Жванія і Мартиненко.

Сам Мартиненко також знаходиться під слідством по справі про хабарництво в системі «Енергоатому», яку веде НАБУ. 23 березня НАБУ провело обшуки у його будинку в Глібовці.

Журило вийшов з СІЗО після внесення за нього 12 млн грн. застави нардепом від «Народного фронту» Миколою Княжицьким. За даними «Наших грошей», Спеціальна антикорупційна прокуратура вже закрила провадження щодо начальника відділу продажів і маркетингу «ОГХК» Олексія Мороховця. Провадження проти Журила і його заступника Юрія Перцева поки не закрите.

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