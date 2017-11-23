«Торецьквугілля» замовило сину начальниці відділу постачання труб неіснуючих розмірів на 5 мільйонів

ДП «Торецьквугілля» за результатами відкритих 9 листопада уклало договір з ТОВ «Лідер Промснаб» щодо поставки 109 тонн металевих труб на 5,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

З-поміж інших, замовлено труби із зовнішнім діаметром 110 мм, а також із зовнішніми діаметрами 219 мм, 273 мм, 325 мм при товщині стінки – 5 мм. Усіх цих труб немає у ДСТУ 8732-78, на який посилається замовник.

Труби замовлені по ціні 44 230 – 48 600 грн. Це у півтори рази дорожче від ринкових цін на труби з наближеними до зазначених параметрами, які знаходяться у межах 31 000– 34 000 грн.

Крім того, у «Торецьквугіллі» вирішили, що перевірятимуть труби на предмет відповідності якісним показникам у день їхньої поставки і не вимагали надавати сертифікати якості до проведення аукціону.

Одноосібним власником та керівником ТОВ «Лідер Промснаб» є Сергій Аверін. Його мати, Валентина Аверіна, працює начальником відділу постачання ДП «Торецьквугілля» – відповідає за організацію роботи з постачальниками. Вона вказана як контактна особа замовника на закупівлі труб.

Єдиним конкурентом «Лідер Промснабу» виступило ТОВ «Доненергоекспорт» Наталії Горностаєвої, директором є Валентин Горностаєв. Він же раніше володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції». Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн від ДП «Торезантрацит». На той час заступником директора «Торезантрациту» був Віталій Кропачов, якого зараз називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

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