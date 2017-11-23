Оточення Кернеса отримає сотні мільйонів на єдиному транспортному квитку у Харкові

Харківська влада вводить єдиний квиток на основі безконтактної електронної пластикової карти у метро, трамваях та тролейбусах, що дасть змогу інвестору проекту ТОВ «Фінансова компанія «Платіжний центр» за 10 років отримати сотні мільйонів прибутку. Про це написав «Харківський антикорупційний центр».

У Харкові єдиний квиток у трамваях та тролейбусах обіцяють ввезти з 1 грудня, а у метро з 1 січня 2018 р. Таке нововведення передбачено інвестиційним договором, який був підписаний ТОВ «Платіжний центр», мером Харкова Геннадієм Кернесом, за участю керівників транспортних комунальних підприємств міста, а також КП «Підземне місто» та КП «Міський інформаційний центр». Загальна вартість реалізації проекту впровадження єдиного транспортного квитка – 185,50 млн грн.

Харківська міськрада надає «Платіжному центру» виключне право здійснювати програмування та кодування безконтактних електронних карток. Згідно з договором, приватна фірма отримує винагороду у розмірі 6,5% від загальної суми платежів за проїзд.

Згідно з відповідями на інформаційні запити, в 2016 році КП «Харківський метрополітен» (не враховуючи пільгові категорії пасажирів) перевіз 181 млн пасажирів (497 тис пасажирів в день). Також в 2016 році трамваями та тролейбусами у Харкові було перевезено 78 млн пасажирів (214 тис пасажирів в день). Орієнтовна сума від реалізації квитків, яку збере метрополітен в 2017 році – 726,74 млн грн., а разом два тролейбусних депо та два трамвайних депо – 235,20 млн. грн.

Наразі вартість 1 поїздки в метро 4 гривні, 1 поїздки в трамваях та тролейбусі 3 гривні. За підрахунками Антикорупційного центру, якщо врахувати, що ціна проїзду не буде змінюватись протягом 10 років, не буде протягом 10 років змінюватись пасажиропотік та не буде змінюватись протягом 10 років відсоток винагороди ТОВ «Платіжний центр» у 6,5%, то за 1 рік фірма з метро буде отримувати 47,23 млн грн., з трамваїв та тролейбусів – 15,28 млн грн. Загалом за 1 рік – 62,52 млн грн.

В результаті, загальна вартість реалізації проекту у 185,50 млн грн. «перекривається» за 3 роки. І далі 7 років прибутків. Навіть, якщо вартість проїзду в метро, трамваях та тролейбусах не зміниться протягом 10 років, то інвестор матиме орієнтовну виручку – 625,26 млн грн., та відповідно орієнтовний чистий прибуток – 439,76 млн грн.

У 2016 році Харківський антикорупційний центр повідомляв, що електронний транспортний квиток буде впроваджувати фірма, опосеродкованим вигодонабувачем якої є безпосередньо Кернес. До недавнього часу 50% «Платіжного центру» належали ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал», від якої в 2015 р. мер Харкова отримав 11,09 млн грн. дивідендів, а у 2016 р. – 10,83 млн грн.

Власниками «Платіжного центру» були та є Василь Павленко (49,9%) та Володимир Старченко (0,1%), який є і керівником фірми. 50% «Платіжного центру», які належали «Фінекс-Капітал», після резонансу в ЗМІ переписали на Ігоря Скрипника, Наталію Рязанову, Катерину Бобер, Віталія Білих та Катерину Авраменко.

У 2015 р. «Платіжний центр» отримав в оренду майже на 3 роки всі термінали по поповненню безконтактних електронних карток сплати проїзду в метро на всіх без виключення станціях.

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