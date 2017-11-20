Поліція купила китайські нагрудні відеокамери вдвічі дорожче від ціни виробника

20 листопадаа 2017
Національна поліція України 14 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Сідіес Юа» відеокамер і станцій заряджання на 34,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 20 грудня поставлять із річною гарантією:
На сайті «Alibaba» виробник «Shenzhen CammPro Technology Co., Ltd.» (Китай) продає такі камери залежно від розміру партії по $80-95, або 2 118-2 515 грн. без доставки. Це у 2-2,5 рази дешевше від тендерної ціни поліції.
Такі станції на 20 камер, але з удвічі меншим жорстким диском 4 ТБ він продає по $1 000-1 800, або 26 476-47 657 грн. без доставки.
Ціна угоди на 16% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,10 млн грн.
ТОВ «Мікон Трейд» пропонувало на 15% нижчу ціну, але не надало забезпечення.
Дорожчими конкурентами були ТОВ «Секур Інтеграція», ТОВ «НК ІТ-Проект», ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» і ТОВ «АзовБізнесАльянс», з яких останні два не знижували ціну під час аукціону.
Столична фірма «Сідіес Юа» належить Олександру Лебедєву та Анатолію Палащуку, який раніше також володів нині ліквідованим ТОВ «Невада» разом із низкою фізосіб.
Усього з листопада 2015 року переможець виграв тендерів на 42,44 млн грн.
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