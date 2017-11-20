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19.11.2017

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13.11.2017

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

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Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Поліція купила китайські нагрудні відеокамери вдвічі дорожче від ціни виробника

20 листопадаа 2017

Національна поліція України 14 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Сідіес Юа» відеокамер і станцій заряджання на 34,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 грудня поставлять із річною гарантією:

  • 4 550 цифрових нагрудних кольорових відеокамер CammPro I826R2.3/32 із роздільною здатністю запису 2304х1296, стандартом стиснення H.264, внутрішньою пам’яттю 32 ГБ, фотофіксацією 5MP CMOS, кутом огляду 140°, GPS-приймачем, класом захисту IP67 та інфрачервоним підсвічуванням по 5470 грн.
  • 150 станцій заряджання та копіювання даних CammPro MST I903R2/8 на 20 камер із монітором 19″, жорстким диском 8 ТБ і SSD60ГБ по 64 529 грн.

На сайті «Alibaba» виробник «Shenzhen CammPro Technology Co., Ltd.» (Китай) продає такі камери залежно від розміру партії по $80-95, або 2 118-2 515 грн. без доставки. Це у 2-2,5 рази дешевше від тендерної ціни поліції.

Такі станції на 20 камер, але з удвічі меншим жорстким диском 4 ТБ він продає по $1 000-1 800, або 26 476-47 657 грн. без доставки.

Ціна угоди на 16% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,10 млн грн.

ТОВ «Мікон Трейд» пропонувало на 15% нижчу ціну, але не надало забезпечення.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Секур Інтеграція», ТОВ «НК ІТ-Проект», ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» і ТОВ «АзовБізнесАльянс», з яких останні два не знижували ціну під час аукціону.

Столична фірма «Сідіес Юа» належить Олександру Лебедєву та Анатолію Палащуку, який раніше також володів нині ліквідованим ТОВ «Невада» разом із низкою фізосіб.

Усього з листопада 2015 року переможець виграв тендерів на 42,44 млн грн.

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Донецьк Фірма журналіста за мільйон розробить кошториси капремонту інтернату на Донеччині

Полтава «Укргазвидобування» за 78 мільйонів найняло Сашу Браслєта вирощувати кукурудзу на землі держкомпанії (прайс)

Донецьк Дилери Пономарьова розіграли 8 мільйонів на моторній оливі для «Селидіввугілля»

Донецьк Суд виправдав полковника СБУ, якого звинувачували у торгівлі перепустками у зоні АТО

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19.11.2017

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Дніпро Козинський за 124 мільйони зведе обласний реабілітаційний центр на околиці Дніпра

Запоріжжя Тесть Насірова виграв у дружини Гайдука півмільярда на новий термінал аеропорту Запоріжжя

Донецьк На Донеччині слідкуватимуть за станом підземних вод через систему за 9 мільйонів

Дніпро Дніпровський депутат не задекларував будинок в елітному містечку, Infinity та бізнес дружини

Запоріжжя Мерія Токмаку без тендеру віддала мільйонний підряд чоловіку чиновниці мерії

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