Поліція купила китайські нагрудні відеокамери вдвічі дорожче від ціни виробника

Національна поліція України 14 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Сідіес Юа» відеокамер і станцій заряджання на 34,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 грудня поставлять із річною гарантією:

4 550 цифрових нагрудних кольорових відеокамер CammPro I826R2.3/32 із роздільною здатністю запису 2304х1296, стандартом стиснення H.264, внутрішньою пам’яттю 32 ГБ, фотофіксацією 5MP CMOS, кутом огляду 140°, GPS-приймачем, класом захисту IP67 та інфрачервоним підсвічуванням по 5 470 грн .

. 150 станцій заряджання та копіювання даних CammPro MST I903R2/8 на 20 камер із монітором 19″, жорстким диском 8 ТБ і SSD60ГБ по 64 529 грн.

На сайті «Alibaba» виробник «Shenzhen CammPro Technology Co., Ltd.» (Китай) продає такі камери залежно від розміру партії по $80-95, або 2 118-2 515 грн. без доставки. Це у 2-2,5 рази дешевше від тендерної ціни поліції.

Такі станції на 20 камер, але з удвічі меншим жорстким диском 4 ТБ він продає по $1 000-1 800, або 26 476-47 657 грн. без доставки.

Ціна угоди на 16% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,10 млн грн.

ТОВ «Мікон Трейд» пропонувало на 15% нижчу ціну, але не надало забезпечення.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Секур Інтеграція», ТОВ «НК ІТ-Проект», ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» і ТОВ «АзовБізнесАльянс», з яких останні два не знижували ціну під час аукціону.

Столична фірма «Сідіес Юа» належить Олександру Лебедєву та Анатолію Палащуку, який раніше також володів нині ліквідованим ТОВ «Невада» разом із низкою фізосіб.

Усього з листопада 2015 року переможець виграв тендерів на 42,44 млн грн.

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