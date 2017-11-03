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Черкаський аеропорт надав в оренду свої площі фірмі, пов’язаній з замгубернатора

03 листопадаа 2017

Комунальну підприємство «Аеропорт-Черкаси» надав в оренду на 15 років свої додаткові площі ТОВ «Дізарт плюс», з яким раніше летовище судилося за повернення вже зайнятих площ аеропорту. Про це пише Олександр Безпрозванний на сайті «Кропива».

За даними видання, «Дізарт плюс» (з 2013 р.) та ПП «Янакофф» (з 2008 р.) орендують комплекс будівель, споруд, асфальтний майданчик, насосну станцію паливно-мастильних матеріалів та під’їздні дороги на території аеропорту. Там фірми зберігають та продають паливно-мастильні матеріали.

З 2015 року почалися судові спори між КП «Аеропорт-Черкаси» та двома приватними фірмами. Керівництво комунального підприємства намагалося розірвати два договори до 2018 року щодо оренди насосної паливно-мастильних матеріалів та фундаментні опори під цистерни. В обох випадках судові процеси КП програло.

Наступного року «Аеропорт-Черкаси» повідомив «Дізарт плюс»  про небажання продовжувати договори оренди, дія яких закінчувалася у 2016 році. Втім фірма спробувала через суд продовжити термін оренди за додатковою угодою. В результаті тривалих судових спорів, які пройшли і апеляційну, а в одному випадку касаційну інстанцію, перемогу святкувало комунальне підприємство. Договори були визнані припиненими.

Але навіть після рішення судів орендар продовжує фактичне використання нерухомості. Як повідомили виданню у відповіді на запит, орендар користується та сплачує орендну плату на умовах попереднього договору до моменту складання акту-передачі майна.

«Ці всі судові тяжби пов’язані з перебуванням на посаді директора комунального підприємства Олени Качуріної, яку у червні 2017 року було затримано за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Її фактично було усунуто з посади, а вже на початку липня підприємство очолив депутат Черкаської обласної ради від «Укропу» Іван Далібожак», – написав журналіст.

У вересні цього року «Аеропорт-Черкаси» уклав нову угоду з «Дізарт плюс», згідно з якою передав в оренду додаткові 697 кв. м. складського приміщення на 15 років, чим збільшив орендовані площі двом фірмам. При цьому по раніше орендованому майну наразі нові угоди не укладені, а майно не передано у зв’язку з завершенням терміну дії договорів.

Засновниками «Дізарт плюс» є Вікторія Боброва та Дмитро Горох, а «Янакофф» – вже згадана Вікторія Боброва та Наталія Лаут. Також на Боброву було переписано ПП «Дніпробуд-Центр», в якому до того власником значився Віктор Лобов. Останній є засновником ГО «Громадський контроль і порядок» разом з рідним братом заступника губернатора Черкаської області Сергія Овчаренка В’ячеславом Овчаренком. Крім того, Боброва разом із В’ячеславом Овчаренком була засновником ПП «БВ47».

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