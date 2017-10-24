Улюбленець Міноборони «Талан» проганяє мільйони через «прокладки», – поліція

Слідчий суддя Солом’янського райсуду Києва надав кілька дозволів на тимчасовий доступ до речей та документів у межах справи щодо виведення з ТОВ «ВП «Евас»» через фірми-фіктивки 21,38 млн грн. Про це свідчать ухвали суду від 26 липня.

Як випливає з ухвал, основний постачальник взуття для Міністерства оборони ТОВ «Таланлегпром», яке раніше купувало левову частку виготовленої компанією «Евас» продукції, від 1 грудня 2015 року в результаті оборудки почало закуповувати товари в однієї з фіктивних фірм-посередників «Евасу» – ТОВ «Єврогума».

На той час фірма якраз стала єдиним постачальником взуття для Міністерства оборони (2015 – 451,91 млн грн, 2016 – 354,96 млн грн, з початку 2017 – 385,10 млн грн).

У липні 2017 року слідчі Солом’янського управління поліції ГУ НП у Києві відкрили провадження щодо виведення коштів з ТОВ «ВП «Евас»» за заявою двох учасників фірми – Петра Порфірова та Михайла Бурячка (разом ділять 50% статутного капіталу «Евасу»). Вони запідозрили директора фірми Руслана Голуба у підробці фінансової звітності через заниження показника рентабельності виробництва.

Схему з виведення коштів на фіктивні фірми «Гума Трейд» та «Єврогума», за матеріалами справи, організували третій співвласник «Евасу» Олександр Бевз (контролер 50% «статутника») разом з директором Голубом. В результаті, у період з 2013 року компанії «Евас» було нанесено збитків на суму 21,38 млн грн.

Перепродуючи готову продукцію «Евасу», йдеться в ухвалі, компанії залишали у себе більшу частину прибутку, який йшов на заробітну плату директора (дружині Бевза) та дивіденди.

Так, у період часу з 2013 по І квартал 2017 року з «Евасу» через «Гума Трейд» вивели 7,6 млн грн.

ТОВ «Єврогума» на перепродажі готової продукції отримало маржу у розмірі: 2015 – 714 тис. грн, 2016 – 8,59 млн грн, І квартал 2017 – 3,83 млн грн (сумарно – 13,13 млн грн).

Крім того, зазначено в ухвалі, раніше «Евас» імпортував необхідний у виробництві каучук типу KER напряму через чеську фірму «Dorado Rubber», але у липні 2016 закупівлі перевели на посередника – «Єврогуму». Маржа від операцій по цьому сегменту склала загалом 625 тис. грн.

26 липня цього року слідчі Солом’янського управління поліції ГУ НП у Києві отримали дозвіл на доступ протягом 1 місяця до документів казначейства, аби перевірити рух коштів по рахунку фірми «Евас», а також на виїмку документів ТОВ «Гума Трейд», ТОВ «Єврогума». Додатково слідчі отримали доступ до рахунків, відкритих фірмою «Евас» у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит Банк», АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Альфа-Банк».

Після того у судовому реєстрі не було жодних даних про рух справи.

ТОВ «Гума Трейд» зі статутним фондом 5 тис. грн засноване у квітні 2013 року і належить Олександру Бевзу (80%) та Руслану Голубу (20%), а керівником фірми є дружина бенефіціара Тетяна Бевз.

Олександр Миколайович Бевз – батько начальника управління реєстрації та ліцензування НБУ Олександра Бевза.

ТОВ «Єврогума» має аналогічний склад власників, керівника, розмір «статутника» і зареєстроване в одному будинку з «Гума Трейд» на вулиці Каунаська, 13 у Києві. Дата заснування – листопад 2015.

«Евас» відоме як один з основних постачальників ТОВ «Таланлегпром», власниками якого є Оксана та Андрій Лаврики, син екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

У період з 2009 по 20 жовтня 2017 року «Таланлегпром» отримав державних підрядів загалом на понад 1,8 млрд грн, при чому, левова частина суми отримана протягом останніх років.

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