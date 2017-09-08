АМКУ забанив фірму сина «порошенківця» за змову, але вона продовжує тендерити мільйони на черевиках

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 27 липня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Таланлегпром» на постачання робочих черевиків на 2,59 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 9977 пар шкіряних черевиків на литій двошаровій поліуретановій підошві по 259,92 грн.

В аукціоні брали участь також ТОВ «Інерлайн», ТОВ «Валтекс» і ПП «Фортуна лімітед», які не намагались знизити свої пропозиції до рівня «Таланлегпрому».

Сам аукціон відбувся 4 липня, через чотири дні після того, як фірма «Таланлегпром» за рішенням Одеського тервідділення АМКУ була оштрафована за тендерну змову з фірмою «Укрлегсировина» в 2010-2011 роках і була внесена у «чорний список» компаній, яким забороняється участь у тендерах.

Після того рішення АМКУ «Придніпровська залізниця» мала відхилити заявку «Таланлегпрому», однак не зробила цього.

Окрім цього підряду, отриманого на відкритих торгах, вже «забанений» «Таланлегпром» після 1 липня отримав у різних замовників ще дев’ять підрядів на 894 тис грн. на допорогових закупівлях, які проводяться без відкритих торгів.

Разом з тим, у державних підрядах зараз активно виграє торги ТОВ «Таланпром», засновником якого є вищевказаний «Таланлегпром».

Кінцевими власниками фірми є Оксани та Андрій Лаврики, син екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

Останніми роками «Таланлегпром» став одним з найбільших постачальників армії. У 2015 році компанія отримала від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а від початку 2017 року – на 385,10 млн грн.

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