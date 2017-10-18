Донецька ОДА замовила басейн за 47 мільйонів фірмі, якій за тиждень до того анулювали ліцензію

Департамент капітального будівництва Донецької облдержадміністрації 10 жовтня за результатами відкритих торгів уклав угоду з Малим приватним підприємством «БМД и ко» щодо будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейном у Краматорську вартістю 46,79 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Угода вимагає від фірми протягом 210 календарних днів побудувати фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном (типова будівля басейну «Н2О – Classic») в районі вул. Тихого та вул. Маяковського. До кінця рок уфірм ібуде перераховано 25, 00 млн грн. з загальної вартості будівництва.

Роботи включатимуть підготовку території будівництва, типову будівлю «Н2О – Classic», зовнішні мережі електропостачання, зовнішні мережі та споруди теплопостачання, водопостачання та каналізації, а також благоустрій та озеленення території.

Згідно завантажених в систему «Прозорро» довідок, у МПП «БМД и ко» крім директора працюють ще вісім працівників і підприємство не планує залучати субпідрядників для виконання робіт (в обсязі більш ніж 20% від вартості договору).

Серед інших документів МПП «БМД и ко» 12.09.17 р. завантажило в систему «Прозорро» будівельну ліцензію серії АЕ № 181354, видану ще Інспекцією ДАБК у Донецькій області на «донецьку» адресу підприємства, зі строком дії –по 23 жовтня 2017 р. За даними Реєстру виданих ліцензій ДАБК України ліцензія з такою серією та номером значиться з поміткою «Анулювання (заява)» з другого жовтня 2017 р.

Єдиним засновником та директором «БМД и ко» є донеччанка Надія Бистрова. Раніше підприємство знаходилося в Донецьку та в 2009-2014 роках отримувало підряди від УКБ Донецької міськради. Після окупації ОРДЛО фірма переїхала до Дніпра, де також отримувала держзамовлення, а в жовтні 2016 року перереєструвалося в Слов’янську, де розташоване ДБК Донецької ОДА. За цей час Департамент уклав з фірмою шість угод на загальну суму 192,99 млн. грн.

Конкурентами переможця на торгах з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в Краматорську були ТОВ «Ваді 2012», пропозиція якого була дорожчою на 19%, та ТОВ «Будівельна компанія «Крамміськбуд» з дорожчою на 3,5% пропозицією.

«Ваді 2012» зареєстроване на Дмитра Михайлова, який переписав фірму в Кам’янське Дніпровської області після окупації Макіївки.

Власниками «БК «Крамміськбуд» є Олександр Морозов (49%), Станіслав Русаненко (49%) та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів Укрмашінвест». Бенефіціарними власниками є Людмила Ульященко та Олена Близнюк, дружина Олексія Близнюка – сина колишнього голови Донецької ОДА, екс-міністра регрозвитку, будівництва та ЖКГ (2011-2012), народного депутата від «Партії регіонів» Анатолія Близнюка (VII скликання).

Будівля басейну «Н2О – Classic» має доповнити собою реконструкцію парку ім. Пушкіна та будівництво спорткомплексу зі штучним льодом, що наразі здійснює саме «БК «Крамміськбуд». У випадку розірвання договору з «БМД и ко» через відсутність діючої ліцензії, саме «БК «Крамміськбуд» може бути оголошене переможцем тендеру з будівництва басейну.

В свою чергу правоохоронці розслідують обставини передачі МПП «БМД и ко» на користь Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міськради (Донецька обл.) обладнання з нібито фіктивними документами та сертифікатами про його походження на суму майже 9 млн. грн.

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