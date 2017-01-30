Оточення Близнюка виграло у Мішалова 54 мільйони на спорткомплекс у Краматорську

Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (м. Слов’янськ, Донецька обл.) 26 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «Будівельна компанія Крамміськбуд» реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу в Краматорську за 54,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч по вул. Дружби біля парку ім. Пушкіна мають збудувати одноповерхову спортивну споруду зі штучним льодом. За даними місцевих ЗМІ, у ній буде льодове поле розміром 30х60 м, трибуна для 433 глядачів з ліфтом для візків, адміністративні та технологічні приміщення, роздягальня і тренерська кімната. Крім того, на території комплексу розмістять два тенісних корти, дитячий майданчик і паркінг, благоустроять її та озеленять.

За кошторисом трубчата теплоізоляція K-Flex 63х9 мм коштує 175,80 грн./м, тоді як у відкритих джерелах є дані про її продаж у три з половиною рази дешевше – по 49 грн./м.

Щебінь різних марок і фракцій коштує 480-600 грн. за кубометр, а його доставка на 5 км – ще 39-44 грн. за кубометр. Цегла керамічна одинарна повнотіла марки М200 коштує 3,80 грн. за штуку, а її доставка на таку ж відстань – 74,93 грн. за тисячу штук.

Фірма планує залучити субпідрядниками ТОВ «Авескрамстрой», ПАТ «Південспецбуд», ТОВ «Укрпожсервіс», ТОВ «Стройуком», ТОВ «ДЕП «Домсервіс» і ТОВ «WM-Україна».

Ціна угоди на три відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 56,11 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Майстер-Буд», бенефіціарами якого є Михайло Тульчинський, Лариса Флакс і Дмитро Мішалов – батько секретаря Дніпропетровської міськради В’ячеслава Мішалова.

Засновниками «БК Крамміськбуд» є Олександр Морозов, Станіслав Русаненко і ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів Укрмашінвест». Належить фірма Людмилі Ульященко та Олені Близнюк – невістці Анатолія Близнюка, екс-голови Донецької ОДА.

Співзасновником раніше був Максим Єфімов, який був гендиректором ПАТ «Енергомашспецсталь» («ЕМСС»), де членом наглядової ради є Сергій Близнюк – син Анатолія Близнюка. Нині Єфімов – нардеп у фракції «БПП».

У жовтні 2015 року переможець виграв два тендери управління освіти Краматорської міськради на ремонт шкіл на 17,07 млн грн. При цьому поліція підозрювала, що вартість робіт за угодами з фірмами «БК Крамміськбуд», «Промстроймонтаж» і «Авескрамстрой» була завищена. У лютому суд дав слідчим доступ до тендерної документації освітян та договорів з усіма супутніми документами.

Усього фірма отримала держпідрядів на 110,21 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

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