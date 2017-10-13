Освітяни Кіровоградщини купили вугілля на 6 мільйонів, побивши літній рекорд на антрацит

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 15 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Сатурн» вугілля на 5,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 378 т вугілля марки АМ по 6 600 грн./т, 354 т – марки АС по 6 255 грн./т і 256 т – марки ДГ по 3 832 грн./т без ПДВ.

Вугілля АМ дорожче за ТОП-10 літніх цін на антрацитові марки, АС поступається лише лідеру рейтингу – КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської райради Кіровоградської області з ціною 6 400 грн./т.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Обидві названі ціни вдвічі нижчі від тендерних цін антрациту для освітян Кіровоградщини. Проте останні включають у себе ще й розвезення товару по школах і дитячих садках Новоукраїнської міськради.

Крім того, днями КЗ «Гайворонський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гайворонської райради Кіровоградської області замовив маленьку партію АМ 13-25 без розвезення на третину дешевше – по 5 тис грн./т.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,72 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно була ФОП Арсірій Оксана Вікторівна, яка не знижувала ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Фірмою «Сатурн» володіють Алла Бизова і Руслан Любченко.

Бизова у 2015 році йшла від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Новоукраїнську міськраду, а раніше була її ж депутатом від «Сильної України» Сергія Тігіпка.

Любченко значиться власником істотної участі ТОВ «Санаторій «Гусарське урочище», співзасновником і підписантом якого є Сергій Тарасенко – чоловік начальника Відділу освіти, молоді і спорту Новоукраїнської РДА Тетяни Тарасенко.

Спершу освітяни хотіли закупити більше вугілля на цю ж очікувану суму. Однак анонімна фірма запропонувала зменшити обсяг із розрахунку на «середній діапазон цін на вугілля кам’яне для марок: АМ 6450-6800 грн за 1 т; АС 6100-6300 грн за 1 т; ДГ 3600-3800 грн за 1 т», і вони погодились.

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