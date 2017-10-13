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Освітяни Кіровоградщини купили вугілля на 6 мільйонів, побивши літній рекорд на антрацит

13 Жовтня 2017

Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 15 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Сатурн» вугілля на 5,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 378 т вугілля марки АМ по 6 600 грн./т, 354 т – марки АС по 6 255 грн./т і 256 т – марки ДГ по 3 832 грн./т без ПДВ.

Вугілля АМ дорожче за ТОП-10 літніх цін на антрацитові марки, АС поступається лише лідеру рейтингу – КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської райради Кіровоградської області з ціною 6 400 грн./т.

Нагадаємо, ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Обидві названі ціни вдвічі нижчі від тендерних цін антрациту для освітян Кіровоградщини. Проте останні включають у себе ще й розвезення товару по школах і дитячих садках Новоукраїнської міськради.

Крім того, днями КЗ «Гайворонський центр первинної медико-санітарної допомоги» Гайворонської райради Кіровоградської області замовив маленьку партію АМ 13-25 без розвезення на третину дешевше – по 5 тис грн./т.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,72 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно була ФОП Арсірій Оксана Вікторівна, яка не знижувала ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

Фірмою «Сатурн» володіють Алла Бизова і Руслан Любченко.

Бизова у 2015 році йшла від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» у Новоукраїнську міськраду, а раніше була її ж депутатом від «Сильної України» Сергія Тігіпка.

Любченко значиться власником істотної участі ТОВ «Санаторій «Гусарське урочище», співзасновником і підписантом якого є Сергій Тарасенко – чоловік начальника Відділу освіти, молоді і спорту Новоукраїнської РДА Тетяни Тарасенко.

Спершу освітяни хотіли закупити більше вугілля на цю ж очікувану суму. Однак анонімна фірма запропонувала зменшити обсяг із розрахунку на «середній діапазон цін на вугілля кам’яне для марок: АМ 6450-6800 грн за 1 т; АС 6100-6300 грн за 1 т; ДГ 3600-3800 грн за 1 т», і вони погодились.

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