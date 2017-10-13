Директорка Національного ботсаду забула задекларувати свої бізнес-активи

Директор Національного ботанічного саду ім. М. Гришка НАН України Наталія Заіменко не внесла в е-декларацію за 2016 рік інформацію про зареєстрований на неї бізнес – ТОВ «Екормін-Планета». Про це стало відомо із реєстру НАЗК.

ТОВ «Екормін-Планета» засноване у квітні 2005 року Наталією Заіменко (25%) та прописаним у Челябинську (РФ) Валерієм Гавриловим (75%). Разом вони зареєстрували кілька патентів, зокрема, на суміш для обробки насіння рослин та субстрат для вирощування рослин.

«Екормін-Планета» спеціалізується на дослідженнях у галузі технічних наук. Керівником є донька Наталії Заіменко – Світлана Майстренко.

Свого часу Заіменко також була учасником видавничого ТОВ «Екоплант» разом з Володимиром Пупіним та Георгієм Тарченком (нинішній власник), а також сьогодні фармацевтичного ТОВ «Флауер».

За даними «Youcontrol», у 2007 році власниками «Флауер» стали Олексій Ковальський, Ангеліна Ціпа та Тетяна Велика, натомість Наталія Заіменко з Володимиром Пупіним вийшли з бізнесу.

Згадана Тетяна Велика, яка сьогодні володіє фірмою одноосібно, є матір’ю Анни Великої – співвласниці ТОВ «Лаб-Універсум».

За підсумком 2016 року Наталія Заіменко задекларувала 318 тис. грн доходу, з яких заробітна плата склала 215 тис. грн, пенсія – 57 тис. грн, гонорари – 5 тис. грн та виплати за звання члена-кореспондента – 41 тис. грн.

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