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Журналісти «Bihus.info» вимагають вибачень від лідерів «Батьківщини» з розслідування ломбардних мільйонів Тимошенко

НАБУ збудилось на мільярдний контракт Міноборони і «Трейд коммодіті», затримано замміністра Павловського

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Козятинський суд виправдав житомирського суддю та адвоката, яких піймали на хабарі у $15 тисяч

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У Слов’янську добудову тротуару віддали ФОП, яка без пояснень не вклалася в термін робіт

10.10.2017

Родина Юлії Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори

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Мер Краматорська заховав бізнес із менеджером «Київ-Дніпровського МППЗТ»

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Журналісти «Bihus.info» вимагають вибачень від лідерів «Батьківщини» з розслідування ломбардних мільйонів Тимошенко

11 Жовтня 2017

Журналісти вимагають публічного вибачення голови Київського осередку «Батьківщини» Костянтина Бондарєва та керівника партії Юлії Тимошенко за неприпустиму поведінку, погрози та приниження гідності журналістки програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Мар’яни Мотрунич.

У відповідь на запит на інформацію від журналістки Мар’яни Мотрунич, пан Бондарєв зателефонував і заявив (цитата): «Мар’яно, дуже цікаве питання ви поставили, але я не можу відповіді на нього надати…Мені прийдеться повідомити про професійну діяльність всіх ваших сусідів і родичів, що ви…проститутка».

Крім образ, які були зафіксовані в телефонній розмові і показані в сюжеті, Костянтин Бондарєв принижував гідність журналістки і погрожував їй в смс-повідомленнях.

«Таким чином, ми очікуємо не тільки на публічне вибачення Костянтина Бондарєва, але й на офіційну реакцію партії «Батьківщина» на таку поведінку одного з її лідерів. Відповідне звернення вже відправлено до прес-служби партії. У разі відсутності відповідної реакції упродовж тижня, ми звертатимемось до суду для захисту честі і гідності наших журналістів», – заявляє команда антикорупційного проекту Bihus.info.

Нагадаємо, «Наші гроші з Денисом Бігусом» 10 жовтня оприлюднили інформацію про те, що Юлія Тимошенко внесла в декларацію доходи чоловіка у розмірі 2,4 млн грн від кіпрської компанії «Diafox Consulting Limited», на яку в Україні оформлена мережа ломбардів «Дешева готівка». У розслідуванні телепрограми йшлось про те, що офіс ломбардної фірми знаходиться у будівлі Київського обласного відділення «Батьківщини», яку очолює екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Там же знаходиться приймальня народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, що дозволяє мати імунітет від правоохоронних органів.

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