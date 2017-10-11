Журналісти «Bihus.info» вимагають вибачень від лідерів «Батьківщини» з розслідування ломбардних мільйонів Тимошенко

Журналісти вимагають публічного вибачення голови Київського осередку «Батьківщини» Костянтина Бондарєва та керівника партії Юлії Тимошенко за неприпустиму поведінку, погрози та приниження гідності журналістки програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Мар’яни Мотрунич.

У відповідь на запит на інформацію від журналістки Мар’яни Мотрунич, пан Бондарєв зателефонував і заявив (цитата): «Мар’яно, дуже цікаве питання ви поставили, але я не можу відповіді на нього надати…Мені прийдеться повідомити про професійну діяльність всіх ваших сусідів і родичів, що ви…проститутка».

Крім образ, які були зафіксовані в телефонній розмові і показані в сюжеті, Костянтин Бондарєв принижував гідність журналістки і погрожував їй в смс-повідомленнях.

«Таким чином, ми очікуємо не тільки на публічне вибачення Костянтина Бондарєва, але й на офіційну реакцію партії «Батьківщина» на таку поведінку одного з її лідерів. Відповідне звернення вже відправлено до прес-служби партії. У разі відсутності відповідної реакції упродовж тижня, ми звертатимемось до суду для захисту честі і гідності наших журналістів», – заявляє команда антикорупційного проекту Bihus.info.

Нагадаємо, «Наші гроші з Денисом Бігусом» 10 жовтня оприлюднили інформацію про те, що Юлія Тимошенко внесла в декларацію доходи чоловіка у розмірі 2,4 млн грн від кіпрської компанії «Diafox Consulting Limited», на яку в Україні оформлена мережа ломбардів «Дешева готівка». У розслідуванні телепрограми йшлось про те, що офіс ломбардної фірми знаходиться у будівлі Київського обласного відділення «Батьківщини», яку очолює екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Там же знаходиться приймальня народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, що дозволяє мати імунітет від правоохоронних органів.



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