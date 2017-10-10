Родина Юлії Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори

Родина Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 млн грн від кіпрської компанії «Diafox Consulting Limited», на яку в Україні оформлена мережа ломбардів «Дешева готівка».

Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, «захищеній» депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка, йдеться у розслідуванні Мар`яни Мотрунич для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Юлія Тимошенко не відповіла на питання, чим займається кіпрська компанія і за що отримав кошти її чоловік: «Я думаю, що про це варто спитати в чоловіка, я бізнесом не займаюся».

Ломбард заснований 2013 року. Нині мережа «Дешева готівка» нараховує 20 відділень. Ломбард прописаний за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. В цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення «Батьківщини», яку очолює екс-нардеп Костянтин Бондарєв.

Тут же знаходиться приймальня народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, що дозволяє мати імунітет від правоохоронних органів.

Окрім центрального офісу ломбарду, в цій же будівлі зареєстрована низка компаній пов’язаних із Бондарєвим. Сама будівля належить компанії з ім’ям Бондарєва.

Сергій Власенко заперечує факт прописки ломбарду в його приймальні: «Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду і моя приймальня точно не має ніякого відношення до ломбарду». Проте згадати розмір своєї приймальні не зміг, зазначив тільки, що це «декілька кімнат».

У кіпрському реєстрі номінальним власником компанії «Діафокс Консалтинг Лімітед» зазначений Артеміус Стилянов. Ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.

Згідно із положеннями про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов’язково повинен бути зазначений основний акціонер. У випадку з ломбардом «Дешева готівка» кінцевий власник невідомий і Нацкомфінпослуг. Окрім того у мережі є проблеми з «напівкримінальним» обігом принесених предметів: в ході експерименту ломбард готовий був прийняти ювелірні вироби без документів (ідентифікаційного коду і паспорту). Офіційна цифра ломбардного ринку за минулий рік 16 млрд грн, за прогнозами Нацкомфінпослуг цього року оборот може сягнути 20 млрд грн.

У 2008 році Юлія Тимошенко, як очільниця уряду, подала законопроект «Закону про ломбарди і ломбардну діяльність» на розгляд парламентарям. Пропозиція Тимошенко була відкинута Верховною Радою 2014 року. За останній рік лідерка партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2,77 млн грн. Та заощаджень на загальну суму у приблизно 600 тисяч доларів.

Водночас з декларації зникла низка українських компаній Олександра Тимошенко, з дев’яти задекларованих попереднього року залишилось тільки дві. Більшість інших компаній переоформлені на третіх осіб і виводять на чеський бізнес чоловіка Тимошенко.



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