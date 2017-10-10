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Екологи Жебрівського по «переселенській» схемі купили контейнерів на 18 мільйонів у фірми з лівими довідками

10 Жовтня 2017

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації 21 вересня за результатами відкритих торгів уклав угоду з ПП «Діміант» на поставку контейнерів для збору побутових відходів  вартістю 18,45 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До кінця року «Діміант» повинен поставити 3100 контейнерів для збору сміття. Контейнери мають бути трьох видів — для сбору скла (зелений), пластику (жовтий) та паперу (синій). Вартість одного контейнера становитиме 5950 грн. Фінансування закупівлі здійснюватиметься за рахунок спеціального фонду обласного бюджету. Гарантійний термін експлуатації — 12 міс.

Єдиним конкурентом ПП «Діміант» було ТОВ «Югсталь», яке запропонувало поставити контейнери на 0,3% дешевше. Але перед проведенням торгів Департамент екології вніс зміни до тендерної документації, зменшивши на 10% – до 70% питому вагу в формуванні оцінки критерію «ціна», а замість «термін поставки» з’явився критерій «залучення до виконання робіт працівників, які зареєстровані як тимчасово переміщені особи (ТПО)». Відтак пропозиція «Югсталь» виявилась менш привабливою, бо у фірми не було працівників зі статусом ТПО.

«Діміант» у складі своєї пропозиції завантажило в систему «Прозорро» довідку про те, що у неї працевлаштовано 16 працівників зі статусом ТПО, або 55% від загальної числа робітників. Всі 15 цих фізосіб оформлені на підставі «договор гражданско правового характера на оказание услуг», датованих липнем 2017 р., зі строком дії до кінця року. Аналіз цих договорів показав, що всі згадані працівників «Діміант» в липні також уклали угоди з ТОВ «Юсс-транзит», яке перемогло в тендері Департаменту екології Донецької Ода з ремонту парку вартістю 11,64 млн грн. Тоді замовник також під час тендеру вніс правки до документації, додавши вимогу про наявність 30% працівників зі статусом ТПО. Відразу після цього «Юсс-Транзит» уклало 25 договорів з людьми, які мають довідки ТПО.

Підписи одних і тих працівників зі статусом ТПО в угодах з «Діміант» та «Юсс-Транзит» навіть візуально помітно відрізняються.

«Діміант» «Юсс-Транзит» зареєстровані за однією адресою в Краматорську Донецької області. Засновниками «Юсс-Транзит» є Юрій та Людмила Криклій. «Діміант» оформлене на сина Криклія – Дмитра, прописаного в гуртожитку Харківського національного економічного університету. Юрій Криклій є директором обох фірм.

Засновниками зареєстрованого в Запоріжжі «Югсталь» зазначені Андрій Заіка та кіпрська М.Н. «Протекшн інновейшн лтд» (кінцевиий бенефіціарний власник — Артем Мітрохін), директор — Денис Перев’язкін. «Юг сталь» позиціонує себе як постачальник металопрокату з заводів «Запоріжсталь» та «ММК ім. Ілліча», які знаходяться у власності Ріната Ахметова.

 

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