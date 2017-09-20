Екологи Жебрівського під прикриттям переселенців розпиляли 12 мільйонів на ремонті парку

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Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА 14 серпня за результатами відкритих торгів уклав з ТОВ «Юсс-Транзит» (м. Краматорськ, Донецька обл.) договір підряду на виконання робіт з реконструкції парку на суму 11,64 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Роботи пройдуть в парку «Ювілейний» у смт. Олександрівка Донецької області.

Єдиним конкурентом «Юсс-Транзит» на торгах було ТОВ «Крам-Металсервіс» з пропозицією в 12,15 млн грн. В ході електронного аукціону фірми не зробили жодного кроку на пониження ціни.

Завантажені учасниками в систему «Прозорро» документи свідчать про те, що під час підготовки тендерних пропозицій між «Юсс-Транзит» та «Крам-Металсервіс» могло відбуватися узгодження участі у процедурі закупівлі. Так, замовник вимагав надати довідки в довільній формі, які містять інформацію про наявність у штаті працівників відповідної кваліфікації, а також інформацію про наявність обладнання та матеріально – технічної бази. Але довільні довідки обох фірм виявилися схожими за структурою та порядком викладення даних, містять аналогічні скорочення та орфографічні помилки, що може вказувати на те, що вони готувалися однією людиною.

Також майже ідентично виглядають гарантійні листи, які подали обидві фірми.

«Крам-Металсервіс» не надало забезпечення пропозиції у вигляді банківської гарантії, що за законом у будь-якому разі мало б потягнути за собою відхилення пропозиції. Крім цього, документи фірми мають численні недоліки та невідповідності тендерній документації, наприклад, відсутні сторінки 4-6 Статуту. Все це у сукупності може вказувати на те, що фірма не мала реального наміру перемагати у торгах.

27 червня Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА вніс зміни до тендерної документації з ренонструкції парку «Ювілейний», виклавши її в новій редакції. Зокрема, було змінено критерії оцінки пропозицій – поряд з критерієм «Ціна» (70%) з’явилася вимога залучення до виконання робіт працівників, які зареєстровані як тимчасово переміщені особи та проживають на території Донецької області» (30%).

3 липня ТОВ «ЮСС-Транзит» уклало одразу 25 угод цивільного правового характеру на надання послуг  з фізичними особами, що мають статус тимчасово-переміщених осіб, зі строком дії до 31.12.2017 р.

Переможець тендеру «ЮСС-Транзит» зареєстроване в Краматорську по вулиці Шкадінова, б. 48, кв. 41. Засновниками товариства є мешканці Краматорська Юрій Криклій, який одночасно є його директором, та Людмила Криклій. Раніше до складу засновників фірми входили Олександр Кучерук та Олександр Белявський. За тією самою адресою в Краматорську зареєстроване ПП «Діміант», оформлене на сина Криклія – Дмитра, прописаного в гуртожитку Харківського національного економічного університету. Контактний телефон ПП «Діміант» +380935524752 використовує ТОВ «Б.Р.С.» (Дніпро), власницею якого є мешканка Краматорська Віра Ганзєра.

Субпідрядником ТОВ «ЮСС-Транзит» має виступити ТОВ «Будівельна компанія Крамміськбуд» (м. Краматорськ). Учасниками товариства є Олександр Морозов, Станіслав Русаненко та ТОВ ««Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів Укрмашінвест». Належить фірма Людмилі Ульященко та Олені Близнюк – невістці Анатолія Близнюка, екс-голови Донецької ОДА. Співзасновником раніше був Максим Єфімов, який наразі є президентом ПАТ «Енергомашспецсталь», де заступником гендиректора є Сергій Близнюк – син Анатолія Близнюка. Нині Єфімов – нардеп у фракції «БПП». Ульященко наразі займає в ПАТ «Енергомашспецсталь» посаду директора з економічних питань.

Директором та засновником «Крам-Металсервіс» (м. Барвінкове, Харківська обл. ) є мешканець Краматорська Віктор Ребріков. Раніше місцезнаходження фірми було зареєстроване в Донецьку по вулиці Воїнська, 16а. Одночасно Ребріков спільно з Нінель Овчаренко є власником ТОВ «Метал-Сервіс», яке він зареєстрував за місцем свого проживання в Краматорську.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, передбачає штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

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