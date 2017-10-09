Освітлювати села на Луганщині буде порошенківський партнер голови «Укравтодору» епохи Януковича

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09 Жовтня 2017
Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА 6 жовтня уклала угоди з ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» на реконструкцію мереж вуличного освітлення в селах Білокуракинського району на загальну суму 508 тис грн.
Про це повідомляється в «Прозорро».
Замовлено відновлення освітлення на вулиця Шкільна та Робоча в селі Коноплянівка, та освітлення на вулицях Молодіжна і Садова в селі Шовкунівка. Роботи потрібно виконати до кінця року.
Засновниками «Дорстрой Монтаж Київ» є Анатолій Чаговець і Анатолій Тунік. Останній відомий як партнер Євгена Прусенка по ТОВ «Євродорінжпроект». Після обрання Віктора Януковича президентом Прусенко був радником голови «Укравтодору» Володимира Демішкана, а у 2013 році сам очолив «Укравтодор» і займав посаду до березня 2014 року.
Тунік невдало балотувався в 2015 році до Харківської облради від БПП «Солідарність».
Анатолій Чаговець у 2015 році йшов у Чугуївську райраду від «БПП «Солідарність», але депутатом не став.
За даними «Прозорро», це перші держзамовлення «Дорстрой Монтаж Київ» в Луганській області.
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