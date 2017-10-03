У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

КП «Парк культури і відпочинку» м.Слов’янськ 4 вересня уклало угоду з ФОП Лещенко Людмила Сергіївна щодо послуг з технічного нагляду вартістю 28 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено роботи з технічного нагляду будівництва вуличного туалету в Шовковичному парку, яке коштує 1,39 млн грн.

В реєстрі про видані кваліфікаційні сертифікати для здійснення технагляду інформація про наявність такого документа у ФОП Лещенко відсутня.

На запит «Наших грошей» про допуск ФОП Лещенко до технічного нагляду одразу трьох об’єктів у Шовковичному парку, КП «Парк культури і відпочинку» надало сертифікат головного інженера технічного нагляду КП «Слов’янське управління капітального будівництва» Сергія Копійко. У березні 2017 року його було затримано під час отримання хабара і зараз він перебуває під слідством. Але серед наданих комунальниками документів не було трудової угоди Лещенко та Копійко.

У телефонній розмові з журналістом «Наших грошей» директор КП «Парк культури і відпочинку» Олег Заікін запевнив, що відповідна трудова угода існує, а тому технічний нагляд робіт проводиться у відповідності до законодавства.

Таким чином, найманим працівником ФОП Лещенко є головний інженер КП «СУКБ», який затверджує усі будівництва комунальних об’єктів у місті.

Нагадаємо, що чоловіком Людмили Лещенко є Григорій Лещенко, який зараз обіймає посаду директора КП «Миколаєвське управління капітального будівництва»в сусідній із Слов’янськом Миколаївці. Раніше Григорій Лещенко був директором ліквідованого в 2009 році КП Слов’янської міськради «Слов’янське підрядне ремонтно-будівельне підприємство».

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